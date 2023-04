Gewählt und geschält: Was Elefanten können und unsereiner nicht

Die Eröffnung der Spargelsaison, die Weißwurst-Philosophie und die Elefantendame Pang Pha haben nichts gemeinsam? Von wegen!

Sich erst mal aus dem Bett geschält, Radio an, in den Nachrichtenbeiträgen eins bis neun bestätigt bekommen, dass man sich in diesen Zeiten besser eine dicke Haut zulegt, schließlich bei Nummer zehn durchgeatmet: Eröffnung der bayerischen Spargelsaison. Zwar auch da Sorgenfalten – Kosten, Kosten, Kosten. Aber zugleich, wie jedes Jahr, aus kulinarischer Sicht Anlass für die profane Frage: Wie schäle ich noch mal die dünnen Dinger, damit sie nicht brechen? Ach so, schon wieder vergessen: von oben nach unten. Am Kopf festhalten und gleichzeitig mit dem Handballen stützen – hä? Lieber gleich den Tisch-Spargelschäler kaufen namens "Lurch II", 28,95 Euro? Oder kapitulieren und gar nicht schälen?

Ein Spargel ist keine Weißwurst, um das mal klarzustellen

Auch keine Lösung, wir sind hier nicht bei der Weißwurst, die sich nun nach dem Ende der Fastenzeit wieder in Schale wirft und uns zu einer Antwort auf die Frage zwingt: Und, mit oder ohne Haut? Zieht Kreise, diese Frage. Wäre sonst die Nachricht über die Elefantenkuh Pang Pha, 36, zu uns durchgedrungen? Das Tier aus dem Berliner Zoo hat es ins Fachmagazin Current Biology geschafft, weil: Es kann Bananen mit dem Rüssel schälen, was bei Elefanten sehr selten sei, so Fachleute der Humboldt-Universität. Allerdings ist die Dame wählerisch: grüne oder grün-gelbe Bananen frisst sie immer mit Schale. Gelbe Bananen frisst sie mal mit, mal ohne, gelb-braune und braune Bananen meistens ohne.

Die Schältechnik soll sie sich von ihrem menschlichen Pfleger abgeschaut haben. Sie bricht die Banane mit dem Rüssel auf, schüttelt die Frucht aus der Schale und verspeist sie. Hilft uns das bei der Spargel-Präparation? Mal 'ne Nacht drüber schlafen.

