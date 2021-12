Kanzler Kohl in der Ministerpräsidentenkonferenz?

Omikron. Boostern. Corona-Antikörper-Titer. Es wird immer komplizierter. Jetzt ist auch noch ein Mann Bundeskanzlerin. Aber wie heißt er doch gleich nochmal?

Das Leben ist ja kompliziert geworden irgendwie. Alleine die Vokabeln, die wir in den vergangenen zwei Jahren gelernt haben, nehmen ganze Gehirn-Regionen in Beschlag, die wir sonst für Sinnvolles wie die Namen der letzten zehn Bachelor-Kandidaten reserviert hatten. Hospitalisierungsinzidenz. Social Distancing. Boostern. Corona-Antikörper-Titer. Selbst das griechische Alphabet wird uns dank Alpha, Delta und Omikron eingebläut.

Da wird man doch wohl noch träumen dürfen von der guten alten Zeit, als Corona noch ein überteuertes Bier war, als Kinobesuche nicht in die Kategorie Aerosol-Nervenkitzel fielen, als man noch eine gute Ausrede brauchte, warum man seit Wochen nicht mehr ins Fitnessstudio geht. Dass nun auch noch ein Mann Bundeskanzlerin wurde, macht die Lage nicht einfacher. Kann der das überhaupt? Schließlich wird damit eine seit 16 Jahren zementierte Gewissheit gesprengt.

Sehnsucht nach Kohls Strickjacke

Wer mag es Tagesschau-Sprecher Claus-Erich Boetzkes da verdenken, dass ihm ein klitzekleiner Fehler unterlaufen ist? „Bereits an seinem ersten Arbeitstag schaltet sich Kanzler Kohl mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder zusammen“, moderierte er den Neu-Kanzler Scholz am Donnerstag an – und schenkte uns damit (unfreiwillig) eine nostalgische Zeitreise der besonderen Art. Und fühlen sich gerade die Ministerpräsidenten-Konferenzen nicht tatsächlich so an, als ob sie Jahrzehnte tagen, ehe sie zu einem Ergebnis kommen? Wäre nicht die Kohl’sche Strickjacke ein ganz wunderbares Accessoire, um gesellschaftliche Wärme auszudrücken? Deutsche Kontinuität – ein Traum in diesen Zeiten.

