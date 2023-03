Kein Date ohne Einsatz gegen Klimawandel

Wer als junger Mensch heute eine Verabredung will, engagiert sich besser für Nachhaltigkeit und Umweltschutz. War das früher auch so streng und was hat Tinder damit zu tun?

Was haben wir damals zu pickeligen Teenagerzeiten gelacht, als Kumpel Roland eröffnete, er sei in Diana verliebt, weil sie so einen tollen Charakter habe und sich in der Friedensbewegung engagiere. Unser Hormonstatus war auf einem Level, der innere Werte hinter Äußerlichkeiten zurücktreten ließ. Erst später wurde klar, dass das mit dem Charakter und den Werten eine Rolle spielt. Zumindest für eine richtige Beziehung.

Ausgerechnet Tinder hat Erkenntnisse zu inneren Werten

Hat sich das bei jungen Leuten heutzutage geändert? Erkennen die schon früher, dass Charakter, Haltung, Werte bei der Partnerwahl wichtig sind? Ausgerechnet die Dating-App Tinder hat dazu Erkenntnisse. Tinder, verschrien als höchst professionalisierte Suche nach einem One-Night-Stand, hat herausgefunden, dass Themen wie Nachhaltigkeit und Klimawandel beim Dating für junge Menschen ausschlaggebend sind. Gerade in Deutschland sei es häufig ein Ausschlusskriterium, wenn man sich bei diesen Themen nicht engagiere, sagt die Tinder-Marketingchefin Melissa Hobley. Rund zwei Drittel der Nutzer wollen jemanden kennenlernen, dessen Werte mit den eigenen übereinstimmen.

Wie viel bloßer Zeitgeist steckt in Fridays for Future?

Die Frage ist nun, ob der Unterschied zwischen früher und heute wirklich so groß ist, wie es klingt? Sind die Jungen da tatsächlich so viel konsequenter, was die Haltung potenzieller Partnerinnen oder Partner angeht? Oder ist da vielleicht auch einiges an Zeitgeist im Spiel, wie es manche Soziologen zum Beispiel hinsichtlich Fridays for Future beschrieben haben?

Eindruck machen mit Protest gegen Atomraketen

Denn mal ehrlich: Wir Jungs damals mögen hormongesteuert gewesen sein, aber doof waren wir nicht. Wir haben dann schnell gemerkt, dass es Eindruck macht, wenn man gegen Atomraketen und Neonazis protestiert hat und zufällig eine Che-Guevara-Biografie gut sichtbar im Zimmer rumlag. Und am allerbesten war es, wenn das nicht nur Show war, sondern der inneren Haltung entsprach.

