Immer wieder überrascht einen die Robbe. Was das Tier nicht alles kann: Unter Wasser schlafen, einfach die Ohren verschließen, am Erzittern der Barthaare im Wasser das Mittagessen erspüren. Da macht Bart plötzlich Sinn! Vor Monaten sorgte eine Robbe an der britischen Küste für Schlagzeilen, die einen Seeadler vertrieb, indem sie ihn gezielt mit Spucke beschoss – hat aber tatsächlich einen leichten und völlig sinnlosen Bart die Geschichte. Deswegen hier die neueste schräge Robben-Story, die wie ein Witz beginnt: Kommt eine Robbe ins Hotel …

Warum? Was erhofft sich eine Kegelrobbe von einem Hotelzimmer im niederländischen Vlissingen? Luxuriöse Regendusche? Quatsch, natürlich Ruhe! Das Tier schlief auf dem Boden und hätte wohl auch weitergedöst, wäre es nicht von der Frau, die das Zimmer gemietet und die Terrassentür offengelassen hatte, entdeckt worden. Wie der alarmierte Tierschutzverein mitteilte, reagierte die Robbe auch irritiert und gereizt, als sie geweckt und abtransportiert wurde. Man muss sich das fairerweise aber mal kurz andersherum vorstellen. Wer wäre nicht von der Rolle, wenn er aus seinem Mittagsschlaf gerissen wird und um ihn herum lauter glotzende Robben!

Jedenfalls, die Tierschützer schickten einen Post auf Facebook: „Wir bekommen recht häufig seltsame Meldungen, aber als wir heute Abend diese Nachricht erhielten, konnten wir sie zunächst nicht glauben“. Und baff auch der Hotelangestellte Valentijn Damen: „Man denkt, man hat alles gesehen, und dann passiert so etwas.“ Zimmerwechsel kam für die Frau übrigens nicht in Frage. Sie habe Geburtstag, das sei ein tolles Geschenk. Was nur diesen Schluss zulässt: Immer wieder überrascht einen der Mensch.