Lettin ohne Lappen: Frau erscheint mit 2,1 Promille zur Fahrprüfung

Eine Frau tritt in Lettland besoffen zur Führerscheinprüfung an. Nun hat sie noch vor der Fahrerlaubnis ein Fahrverbot.

Es gibt manchmal Situationen im Leben, in denen es hilft, sich Mut anzutrinken. Vor dem ersten Heiratsantrag zum Beispiel. Oder vor der Beichte, dass man fremdgegangen ist. Eher nicht so hilfreich wäre das Alkoholtrinken vor dem Staatsexamen. Oder vor der Führerscheinprüfung. Aber wer käme auch auf so eine Idee?

Ähm, Moment. Eine Fahrschülerin in Lettland hat genau das getan. Sie hat vor der Führerscheinprüfung gebechert, und zwar nicht zu knapp. Nachdem der Prüfer bemerkte, dass sie angetrunken ist, brach er die Fahrprüfung ab. Ein Alkoholtest ergab stolze 2,1 Promille, berichtete die lettische Generalstaatsanwaltschaft. Zur Strafe muss die Frau nun 120 Sozialstunden leisten. Und sie erhielt ein Fahrverbot für fünf Jahre. Also, bevor sie überhaupt die Erlaubnis zum Fahren hatte.

Wie eine Rote Karte noch vor dem Fußballspiel

Das ist ungefähr so, wie wenn ein Fußballspieler noch vor Spielbeginn die Rote Karte bekommt. Wäre zwar ähnlich bekloppt wie besoffen zur Fahrprüfung zu kommen, aber der Weltfußballverband hält es immerhin für denkbar und hat deshalb eigens eine Regel dafür aufgestellt. Der vom Platz (?) gestellte Spieler darf ersetzt werden. So muss die Mannschaft das Spiel nicht in Unterzahl beginnen. Gar nicht so schlimm also.

Geradezu sinnvoll kann es sein, einen Job noch vor Arbeitsantritt zu kündigen. Zum Beispiel, wenn zwei Tage nach der Unterschrift ein Angebot für den Traumjob mit besserer Bezahlung reinkommt. Im Regelfall liegt die Kündigungsfrist dann bei zwei Wochen. Wenn man Glück hat, muss man die Stelle also gar nicht erst antreten. Wenn man nicht aus dem Arbeitsvertrag rauskommt, bleibt einem immer noch, sich zu betrinken.

Lesen Sie dazu auch