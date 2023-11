Mariah Carey ist aufgetaut – nicht nur sie!

Die selbst ernannte "Queen of Christmas" vermeldet, es sei wieder an der Zeit! Die Entfrostungswelle spült derweil weitere Weihnachtssongs in die Welt.

Nur mal so gefragt: Schon bereit für Mariah Carey und "All I Want for Christmas Is You"? Aus dem Universum der Nebensächlichkeiten, in das man sich gerne mal flüchtet, erreicht einen jedenfalls diese Nachricht: Mariah Carey ist bereit – komplett aufgetaut nämlich! Auf verschiedenen Kanälen hat die selbst ernannte "Königin der Weihnacht" ein Video gepostet, das zeigt, wie die Sängerin unter anderem mit einem Föhn aus einem großen Eisblock befreit wird und ihr alljährliches "It's Time" in die Welt hinausträllert.

Wolfgang Petry singt: "Keine Mäntel, keine Mützen, jeder hat hier einen sitzen"

Es ist also Zeit – aber nicht nur für sie. Weihnachtssong-Phobikern muss es blümerant werden angesichts der Entfrostungswelle, die neues Liedgut fürs Fest in die Welt spült: Wolfgang Petry, 72, veröffentlicht eben sein erstes Weihnachtsalbum seit 23 Jahren – "Immer wenn es schneit" – und singt mit nikolausgrauen Löckchen beschwingt: "Keine Mäntel, keine Mützen, jeder hat hier einen sitzen“. Popikone Cher, 77, ist schon im Oktober vorgeprescht mit "Christmas" – ihr überhaupt erstes Weihnachtsalbum, nachdem sie jahrelang frostig auf derlei Vorschläge vom Management reagiert hatte. Wincent Weiss, 30, wagt es auch zum ersten Mal, die CDs kommen in einer Keksdose, darin auch ein Keksstempel aus Birkenholz, und im Titel ist ein kleiner Wortwitz verpackt: "Wincents weisse Weihnachten".

Unverfroren abgekupfert? Mariah Carey auf Schadenersatz verklagt

Dass Mariah Carey ihren Millionenhit völlig unverfroren abgekupfert habe, das beklagen übrigens just wieder die Songwriter Andy Stone und Troy Powers, die 1989 einen gleichnamigen Hit veröffentlichten. 20 Millionen Schadenersatz fordern die beiden, eiskalt zum zweiten Mal. 2022 versuchten sie es schon einmal, also "Last Christmas" ... Nein, man ist einfach noch nicht bereit!

