Maskottchen in Politik und Sport: Von Adlerküken und Grotifanten

Für Verwunderung sorgte ein putziges Adlerküken, das über dem Parteitag der FDP prangte. Im Sport sind Maskottchen längst üblich – und zweikampfstark.

Es ist schon so, dass die Politik mitunter vom Sport lernen kann. In diesem Fall geht es um ein Adlerküken, das die FDP für ihren Parteitag am vergangenen Wochenende auf die Videoleinwand montiert hatte. Viele rätselten, was es denn mit diesem Bundesadlerchen auf sich haben könnte. Im Sport nennt man derartiges Getier Maskottchen. Diese gibt es in Lebendform als Geißbock oder Adler. Weiter verbreitet ist die Plüschvariante als Zebra, Fohlen, Bär, Löwe, Wolf, Maus, Krokodil und und und. Einen tieferen Sinn haben diese Viecher nicht. Sollen putzig aussehen, gute Laune machen und sich im Idealfall auch noch gut verkaufen.

Dabei können Maskottchen auch durchsetzungsstark sein, womit wir wieder in der Politik wären. Bei einem Adlerküken denkt doch keiner an eine Partei, die Deutschland sicher durch die Unbilden unserer Zeit bringt. Da mag sich Finanzminister Lindner noch so sehr am Rednerpult verausgaben, wenn hinter ihm ein Adlerküken knopfäugig in die Gegend blickt. Ach, wie süß.

Ganz anders der Grotifant. Der ist das Maskottchen des KFC Uerdingen, einem Ex-Fußball-Bundesligisten (mittlerweile in der Oberliga Niederrhein beheimatet), der längst in Vergessenheit versunken ist. Nicht so der Grotifant. Den hatte 2015 ein Fan am Rüssel gezogen und dann den ganzen Kopf abgerissen. Das ließ sich der Grotifant nicht gefallen, verfolgte den Übeltäter über ein Absperrgitter, entfesselte ein wildes Durcheinander und eroberte seinen Kopf zurück. Die Aktion sorgte für Schlagzeilen, die es bis nach China schafften. Ob das dem FDP-Parteitag auch gelungen ist, darf bezweifelt werden. Hätten sie mal lieber den Grotifanten engagiert.

