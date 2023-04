Mit Bier gegen den Fachkräftemangel

Ein Spanier trank literweise Bier während der Arbeit und wurde entlassen. Für Deutschland ist das eine Chance, um Millionen neue Arbeitskräfte anzulocken.

Bis zu drei Liter Bier täglich trank ein spanischer Elektriker bei der Arbeit und wurde deshalb gekündigt. Drei Liter Bier sind umgerechnet sechs Halbe oder drei Maß. In einigen Regionen Deutschlands, zum Beispiel in Oberbayern oder Franken, löst eine solche Mengenangabe nur Schulterzucken aus: Na und? Was soll daran schlimm sein?

Ganz Deutschland sollte sich diese Haltung zu eigen machen, um den Fachkräftemangel zu beseitigen. Deutschland gilt als das Land des Bieres und ist damit attraktiv für die Trinker dieser Welt. Es gibt sie zu Millionen. Kanzler Olaf Scholz sollte bei Staatsbesuchen im Ausland ein Glas erheben und sagen: "Kommt zu uns, arbeitet und trinkt. Prost."

Mit Riesling die Genuss-Menschen abholen

Eine bessere Werbung, als das eigene nationale Klischee zu erfüllen, gibt es nicht. Die Leute mögen es, wenn Vorstellung und Wirklichkeit zueinanderpassen. Und wer kein Bier mag, der bekommt eben einen Schoppen Wein. Der ist zwar international nicht so bekannt, aber das kann man ändern. Mit Riesling zum Beispiel könnte man auch die Genuss-Menschen unter den arbeitenden Trinkern ködern.

Im Übrigen war es in bayerischen Firmen bis vor einigen Jahren völlig normal, dass es Bier in der Kantine gab. Heute bekommen die Arbeiter Obstkörbe von den Chefs. Das legte sich auf die Stimmung. Der Bier-Bann ist der eigentliche Grund dafür, dass heute so viele von Work-Life-Balance reden und nicht mehr ranklotzen wollen. Das gepflegte Glasl an der Arbeit hätte also einen doppelten Effekt – mehr Motivation und mehr Fachkräfte aus dem Ausland. Die Bundesregierung sollte sich aber beeilen. Der spanische Elektriker klagte gegen seinen Rauswurf und gewann vor Gericht. Die Firma musste ihn wieder einstellen. Die Spanier haben das Problem erkannt.

