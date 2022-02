Neues aus Ganovistan: Wie Einbrecher an sich selbst scheitern

Es gibt Einbrecher, die am Tatort ihre Adresse liegen lassen. Oder dort einschlafen. Eine kleine Schurken-Bilanz des noch jungen Jahres – Fortsetzung folgt.

Schon kindliche Frühleser erfahren in einschlägigen Druck-Erzeugnissen (Räuber Hotzenplotz), dass mit Ganoven nicht zu spaßen ist. Gleichzeitig legt uns so manche Publikation (Räuber Hotzenplotz) nahe, wenn schon nicht mit Ganoven, dann wenigstens über sie zu spaßen. In dieser Tradition versüßt uns beispielsweise regelmäßig der gemeine Einbrecher den Frühstückskaffee. Der am Ort des Geschehens seine Wohnungsschlüssel samt eigener Adresse liegen lässt. Ordentlich betüddelt am fremden Küchentisch einschläft. Oder – tatsächlich passiert – versehentlich in eine Polizeiwache einsteigt.

Die bisherige Schmunzelbilanz des noch jungen Jahres – wir haben ja auch eine Chronistenpflicht zu erfüllen – sieht so aus: In Hagen stolpert ein Einbrecher in eine laufende Nebelmaschine und ist fortan orientierungslos. In Hannover wird ein Mann bei der Ausübung des Schuftseins von der Müdigkeit übermannt. Die Polizei findet ihn schlafend (schon wieder einer) im Bett liegend. Und in Unna will sich ein Schurke auf einem Baustellen-Klo verstecken. Was scheitert – die Fluchtmöglichkeiten sind begrenzt.

Der Einbrecher brachte die Eingangstür nicht mehr auf

Die neueste Episode ereilt uns aus dem schönen Bielefeld. Dort lässt sich ein 19-Jähriger in einer Arztpraxis einschließen, durchsucht diese nach Wertsachen, steigt dann via Balkon in eine zweite Praxis ein, kehrt zurück – und kriegt die Eingangstür nicht auf. Nach Stunden kapituliert er und wählt den Notruf. Zugriff leicht gemacht.

Fortsetzung folgt.

