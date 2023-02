Nordkoreas Herrscher Kim Jong Un beschenkt seine Tochter

Über Kim Ju Ae weiß man fast nichts. Außer, dass das Mädchen einen Diktator zum Vater hat und ihr Gesicht nun in Nordkorea auf einer Briefmarke verewigt ist.

Die Verlängerung des menschlichen Großhirns ist bekanntermaßen Google. Für manche Mitmenschen ist die Suchmaschine auch der Ersatzschädel, entsprechend wird die Tastatur schon bearbeitet, noch ehe ein Gedanke überhaupt zu keimen droht. Etwa bei der Suche nach einem passenden Geschenk, sagen wir, vom Papa fürs Töchterlein.

Das Computer-Hirn empfiehlt da gar reizende Präsente: ein Ausfüllbuch, das unter dem Motto steht: "Was ich an dir liebe, Tochter"; eine Früh-übt-sich-Nagellackmaschine mit Glitzer; ein Frühstücksbrettchen mit dem Aufdruck: "Weltliebste Tochter". Kommt ja täglich was Neues hinzu. Japan beispielsweise hat gerade zum ersten Mal seit Jahrzehnten nachgezählt, wie viele Inseln zum Staatsgebiet gehören. Ergebnis der Inventur: Hoppala, mehr als 14.000 und damit doppelt so viele als gedacht. Man könnte jetzt also, wenn Japan und Papa mitspielen, ein neues Inselchen hernehmen, Schleife rum – Happy Birthday!

Kim Jong Un, na klar, wird schon Zugriff auf Google haben

Ob Papa Kim Jong Un Google bemüht hat, wissen wir nicht. Im Gegensatz zu seinen Untertanen wird Nordkoreas Diktator zumindest Zugriff darauf haben und sich bei seinen virtuellen Reisen in die freie Welt vielleicht von Grace Kelly, der Queen oder anderen Frauen inspirieren lassen, die so bedeutend waren, dass ihre Gesichter Briefmarken zieren. Jedenfalls hat er seine Tochter nun reich beschenkt und sie auch auf einer solchen verewigt – in einer Serie, zu der auch ein Raketenstart gehört.

Über Kim Ju Ae weiß man so gut wie nichts; außer, dass sie bei offiziellen Terminen immer häufiger neben Papa Kim zu sehen ist. Ob sie sich über die Briefmarke freut? Sagen wir so: Die freie Welt kann sich freuen, dass der Diktator ihr eine Briefmarke geschenkt hat und keine Rakete.

Lesen Sie dazu auch