Obacht, wenn der Finanzberater mit der einsamen Insel lockt!

Negativzinsen für Erspartes, Immobilien viel zu teuer, Aktien nicht ganz geheuer: Wo gibt es für Anlagen noch gute Prozente? Am Ende doch nur für den Maibock?

Wenn nach Haferflocken-Hamstern, Heimfahren und Heizen noch ein paar Groschen zum Sparen übrig bleiben – wohin dann damit? Die Welt der Aktien ist für viele noch immer ein schwarzes Loch und der Immobilienmarkt leergekauft. Die Inflation hat den heimischen Sparstrumpf längst aufgefressen und selbst die Sparkasse des Vertrauens im Kleingedruckten Negativzinsen für größere Guthaben auf dem Girokonto angekündigt.

Logo, dass jetzt die windigen Herrschaften mit den großen Renditen und den noch größeren Versprechen und den noch, noch größeren Luftschlössern vor der Tür stehen. Null Sicherheit, viel Risiko, megaviel Lässigkeit.

Die einsame Insel etwa. Schon ab 117.000 Euro, ködert ein Verkäufer. Doch Obacht: Lieber eine mit Zelt unter nackten Kokospalmen als mit voluminöser Villa, rät er. Weil die müsse für viel Geld gepflegt werden.

Mindestens eine Nummer kleiner: die Modelleisenbahn als Wertanlage. Auch da – alles unsicher. Jörg Iske, Marketingleiter von Märklin, sagt, man solle nur das kaufen, was einem selbst gefällt. „Dies kann sich dann als Trend herausstellen, bei dem man mit dabei ist.“ Puhhh!

100 Comics, die jeweils 1000 Euro oder mehr wert sind

Noch kleiner: Lego. Sets von Star Wars beispielsweise. Doch werden sie neu aufgelegt, kann der Wert schnell in den Keller rauschen. „Das ist hochspekulativ“, warnt Thomas Nickolaus, Vorstandsmitglied des bayerischen Legosammlervereins Bricking Bavaria.

Ein letzter Versuch. In Deutschland soll es etwa 100 Comics geben, die jeweils 1000 Euro oder mehr wert sind. Meist Erstauflagen. Aber wer weiß, was in ein paar Jahren ist?

Bleibt halt doch nur der Maibock. Im „Anlageprospekt“ von Welterklärer Gerhard Polt wird das so beschrieben: „Beim Bock woas i, wos i hob. Do hob i meine acht Prozent, die krieg i bei koaner Sparkass!“