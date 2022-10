Plötzlich steht ein Lieferbote auf dem Fußballplatz

In den Niederlanden muss ein Erstliga-Spiel unterbrochen werden, weil ein Lieferbote über den Rasen spaziert. Welche Schlüsse daraus zu ziehen sind.

Am Anfang steht, aus der Sicht eines in den späten Siebzigerjahren in der Sparte Stadionbesuch sozialisierten Menschen, die Erkenntnis: So etwas hätte es früher natürlich nie gegeben. Früher zog in der Halbzeitpause die komplette Tribünenbesetzung im Gänsemarsch zu einem Verpflegungsstand auf wackeligen Rädern, wie man ihn aus der Fernsehserie „Drei Damen vom Grill“ kannte. Dort erwarb man für kleines Geld ein Kaltgetränk auf Hopfenbasis und sein Einheitsessen, das später als „Stadionwurst“ Eingang in die Lexika finden sollte. Der Begleitsenf hielt sich noch Jahre auf der Fankutte.

Die Urspeise des Fußballanhängers hat glücklicherweise den Übergang vom Stadionbesuch zum Arena-Event überlebt, aber harte Konkurrenz bekommen. Nicht anders ist das zu erklären, was sich am Sonntag in der ersten niederländischen Liga zutrug. Das Spiel Volendam gegen Heerenveen (1:3) musste unterbrochen werden, weil plötzlich ein Lieferbote auf dem Platz stand. Ein Flitzer? Ein Werbegag?

Mit einer Stadionwurst wäre das alles nicht passiert

Der Twitter-Kanal „Oranjefußball“ mutmaßt, dass ein Fan eine Zwischenmahlzeit geordert haben muss, und zwar während einer weiteren, 20-minütigen Unterbrechung, die es zuvor wegen eines Wolkenbruchs gegeben hatte. Der Lieferant jedenfalls spazierte sichtlich ratlos über den Rasen („Wer hat noch mal den Dinkel-Wrap mit Tofu bestellt?“), dies allerdings stilgerecht: Das Boten-Orange von T-Shirt, Kappe und Tasche passte 1a zum niederländischen „Oranje“ und sogar zu den Trikots der Heimmannschaft.

Gleichzeitig liefert diese Geschichte eine Steilvorlage für die Erkenntnis: Das alles hätte man sich sparen können – mit dem Kauf einer Stadionwurst.

