Schluss mit lustig: Humor wird völlig überschätzt

Für alle, die glauben, sie müssten lustig sein, um potentielle Partnerinnen und Partner zu beeindrucken, gibt es eine gute Nachricht: Gemeinsam granteln ist auch ganz nett.

Die Augen. Und Humor natürlich, ganz wichtig. Das waren die universellen Antworten auf welche Frage? Richtig! Auf die Frage, was uns am wichtigsten ist, wenn wir auf Partnersuche gehen. Und wie bei all diesen Fragen ist das natürlich nur die halbe Wahrheit.

Auch mal gemeinsam schlechte Laune haben

Zur ganzen gehört, dass es für ein Beziehungsleben unabdingbar ist, auch mal gemeinsam ganz humorlos schlechte Laune zu haben. Zusammen nicht lachen können, quasi. Gemeinsam granteln verbindet. Und überhaupt, das mit dem Humor. Wird doch völlig überbewertet. Lachen Sie nicht! Das ist sogar wissenschaftlich bewiesen. Oder zumindest halbwissenschaftlich.

Ja, wir wissen schon, Forscher haben herausgefunden, dass Forscher, die behaupten, etwas herausgefunden zu haben, nächste Woche von anderen Forschern widerlegt werden, die etwas anderes herausfinden. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Forscher der School of Psychology der Universität Queensland jedenfalls haben 554 Menschen, die insgesamt 861 Speed-Dates hinter sich hatten, gefragt, wie anziehend Humor tatsächlich ist.

Gute Nachricht für alle freudlosen Miesepeter

Und jetzt kommt die gute Nachricht für alle spaßbefreiten, freudlosen Miesepeter (und ja, auch für die Miesepetras): Sie können ab sofort guten Gewissens völlig humorlos daherkommen, denn es spielt offenbar allenfalls eine nachrangige Rolle, ob die Frau oder der Mann gegenüber etwas mit Ihnen zu lachen hat.

Schluss also mit einstudierten Gags und maximal unlockeren Versuchen, locker zu wirken. Sowieso war doch nie im Leben etwas unlustiger als ein unlustiger Mensch, der glaubte, lustig sein zu müssen. Dieses peinliche Schweigen nach peinlichen Scherzen, das vom noch peinlicheren Lachen der peinlich berührten Gesellschaft zerschnitten wurde – einfach nur peinlich.

Lesen Sie dazu auch

Regt Sie das auch so auf? Wir verstehen uns. Gemeinsam granteln können, ganz wichtig! Und natürlich die Augen.