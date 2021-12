Singende Virologen werden in Italien zu Video-Stars

In Italien schmettern drei Ärzte einen musikalischen Impf-Aufruf. Nicht alle sind begeistert. Wie wäre das wohl, wenn deutsche Virologen sängen?

Es ist doch so: Weihnachten mag die Zeit der Wünsche sein – doch dass die auch alle erfüllt werden, das kann noch nicht einmal das Christkind versprechen. Wenn die Oma unterm Christbaum also den vom Enkel liebevoll im Internet bestellten Gutschein für eine Jochen-Schweizer-Beerbike-Tour durch Kreuzberg auspackt und ihr kurz das Lächeln gefriert, heißt es: sich über den guten Willen freuen. Denn ist es nicht vor allem die nette Absicht, die unser Herz erweichen lassen sollte?

Ein Rat, den man in diesen Tagen, wenn die Nerven angespannt sind, gerne teilt – auch mit unseren Freunden in Italien. Dort müssen drei Virologen gerade mächtig verbale Prügel einstecken. Nicht etwa, weil sie nach einem Lockdown rufen oder falsche Diagnosen gestellt haben. Nein – die Herren versuchen sich in einer Art Cover-Version der drei Tenöre und schmettern im Internet ein Weihnachtslied.

Ob auch Drosten und Streeck eine Gesangseinlage planen?

Der Haken: Es klingt ein wenig wie bei Großtante Hedi am Heiligabend, wenn die zum „Ave Maria“ anstimmt, und mit eher spärlichem musikalischem Talent gesegnet ist. Die drei Virologen Andrea Crisanti, Matteo Bassetti und Fabrizio Pregliasco trällern zur Melodie des Weihnachtsklassikers „Jingle Bells“ den Impf-Aufruf „Sì sì sì sì sì vax, vacciniamoci“ – auf Deutsch: „Ja, ja, ja, ja, ja zur Impfung, lassen wir uns impfen“. Im Vordergrund rieselt künstlicher Schnee, die Gesichter wirken etwas gequält.

In Italien erntet das Video entsprechend viel Spott, ein großer Ansturm auf die Impfzentren bleibt wohl aus. Ob die deutschen Kollegen Drosten, Streeck und Lauterbach uns mit ähnlichem beglücken wollen, ist nicht überliefert. In diesem Sinne: Frohe Weihnachten!

Lesen Sie dazu auch