TikTok-Trend "Girl Dinner": Ist das deutsche Abendbrot patentreif?

Das Phänomen "Girl Dinner" überflutet die sozialen Medien. Aber: In Deutschland nennen wir es Brotzeit.

Die Deutschen sind pünktlich, tragen Tracht, bleiben an jeder roten Ampel stehen und haben keinen Humor. Stereotype und Klischees, die eine Bevölkerung von über 80 Millionen Menschen über einen Kamm scheren. Andererseits: Die Deutschen lieben Brot, und das nicht nur am Frühstückstisch, sondern auch als Abendessen. Doch anstatt als deutsches Ritual wird das Abendbrot gerade als Entdeckung einer amerikanischen Frau gefeiert. Und das unter dem Begriff "Girl Dinner" – also "Mädchen-Abendessen".

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von TikTok anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die TikTok Information Technologies UK Limited und die TikTok Technology Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Gekochte Eier, verschiedene Käsesorten, Gürkchen, Salami, Trauben, Aufstriche und natürlich Brot. Vielleicht noch ein Glas Wein dazu. Das, was gerade im Haus ist, kommt auf den Tisch. Mehrere Hundert Millionen Klicks haben die Videos auf der Social-Media-Plattform TikTok. Es sei das perfekte Essen an einem heißen Sommertag ohne lästige Vorbereitungen. Während Brotzeit-Jungfrauen in den Kommentaren unter den Videos begeistert die Hände zum Applaus anheben, sind auch einige deutsche Kommentare dabei, die wie Fußnoten darauf hinweisen, dass es sich durchaus nicht um etwas grundlegend Neues handelt.

"Girl Dinner": Das deutsche Abendbrot hat ihm eines voraus

Doch bevor Plagiatsvorwürfe laut werden, sollte eins bedacht werden. Was in Deutschland eine der bodenständigsten Mahlzeiten ist – schließlich genießt man sie gerne im Biergarten unter Freunden oder am Familientisch, an dem alles geteilt wird – macht das "Girl Dinner" wesentlich inklusiver. Denn laut den Videos wird das "mittelalterliche" Gericht am besten ohne Gesellschaft verspeist. Neu dazugewonnene Fans können sich durchaus noch eine Scheibe vom deutschen Abendbrot abschneiden und damit "'n guten".

Lesen Sie dazu auch