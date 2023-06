Trickreicher Trittbrettfahrer: Wie Fadenwürmer per Anhalter durch die Galaxis reisen

Fadenwürmer nutzen elektrostatische Kräfte, um auf Hummeln zu springen und mitzufliegen. Sie definieren damit die Elektromobilität neu und retten gleichzeitig den Ruf des Schnorrers.

Der Trittbrettfahrer hat einen ganz schlechten Ruf. „Jemand, der an Unternehmungen anderer Anteil hat, davon zu profitieren versucht, ohne selbst etwas dafür zu tun“, lautet eine gängige Definition. Zum Schmarotzer und Schnorrer ist es da nicht weit. Und das alles nur, weil Schwarzfahrer sich früher auf die Trittbretter der Tram gestellt haben, um kostenlos zu reisen.

Der Trittbrettfahrer schadet niemandem wirklich

Eine gewisse Schlauheit ist dem Trittbrettfahrer aber nie abzusprechen gewesen. Sein Handeln schadet ja niemandem wirklich und kann im besten Fall sogar eine clevere Lösung sein. So ist es auch bei dieser neuen Erkenntnis aus der Wissenschaft. Der winzige Fadenwurm nutzt offenbar elektrostatische Kräfte, um auf Hummeln zu springen und sich dann von ihnen durch die Luft befördern zu lassen. Das hat ein japanisches Forscherteam herausgefunden. Es handelt sich dabei um den Effekt, der beispielsweise auch Haare zu Berge stehen lässt, wenn sich ein durch Reibung aufgeladener Luftballon nähert. Bestäuber sind von Natur aus oft elektrisch geladen.

Sobald also eine Hummel vorbeikam, stellten sich die Würmer im Versuch auf ihren Schwanz und sprangen mithilfe der Elektrostatik an Bord. Manchmal sogar in großen Haufen von bis zu 80 Exemplaren.

Auf jedem E-Scooter ist noch Platz für einen Mitfahrer

Wenn man es nun böse mit den Fadenwürmern meint, dann könnte man sie dafür als klassische Trittbrettfahrer beschimpfen. Aber: hohe Transportkapazität, niedriger Energieeinsatz, umweltfreundlich: Der Begriff Elektromobilität bekommt durch das Phänomen eine ganz neue Bedeutung.

Vielleicht sollten wir uns also eher ein Beispiel am Fadenwurm nehmen. Fast in jedem E-Auto und auf jedem E-Scooter ist doch noch Platz für einen Trittbrettfahrer.

