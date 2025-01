Über ungesunde Höhenflüge und umgeleitete Öltanker

Die Geschichte des Ikarus lehrt uns: Übermut tut selten gut. Ikarus ist der Kerl aus der griechischen Mythologie, dessen Vater Dädalus ihm Flügel bastelte. Deren Federn waren mit Wachs befestigt. Dädalus warnte Ikarus, nicht zu hoch zu fliegen. Die Sonne werde sonst das Wachs schmelzen. Natürlich flog Ikarus trotzdem zu hoch. Flügel kaputt. Ikarus tot.

Vermutlich hat der 15-Jährige, um den es hier geht, noch nie von Ikarus gehört. Der junge Italiener verschaffte sich zunächst Zugriff auf die Datenbank des nationalen Bildungsministeriums in Rom. Dort änderte er seine Zeugnisnoten. Nur ein bisschen, was schlau war. Dann half er ein paar Freunden. Auch nur ein bisschen, auch das war schlau und blieb unentdeckt. Dann aber lockte der Höhenflug. Und wer wäre an der Stelle des Jugendlichen nicht auf die Idee gekommen, ein paar Öltanker im Mittelmeer umzuleiten. Aus seinem Kinderzimmer in Cesena hackte sich der 15-Jährige in die Streckenpläne. Am Ende der Geschichte klingelte die Polizei an dessen Wohnungstür. Dort traf sie auf erstaunte Eltern und einen nicht ganz so erstaunten Teenager.

Immerhin: Im Gegensatz zum bedauernswerten Ikarus erfreut sich der junge Italiener bester Gesundheit - mal abgesehen vom Einlauf, den er vermutlich von seinen Erziehungsberechtigten bekommen hat. Jetzt befasst sich das Jugendgericht von Bologna mit dem Fall. Und die Sache mit den Noten ist auch noch aufgeflogen. Was dem einen die Sonne, ist dem anderen der Öltanker.