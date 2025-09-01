„Was darf‘s denn sein?“, fragt die KI

Damals noch, als sich Höhlenmensch und Säbelzahntiger gute Nacht sagten, war Ernährung eine Frage der natürlichen Intelligenz. Keule schwingt, Mammut fällt. Ugga! Heute dagegen: Schnell ins Auto und das Navi fragt: „Wie immer?“. Ja bitte, zur Heimatadresse: McDonalds. Und hier entbrennt sie, die Schlacht zwischen Mensch und Maschine. An Drive-In-Schaltern von Fast-Food-Ketten soll bald Künstliche Intelligenz alle Bestellungen annehmen – statt Gymnasiasten in lustigen Hütchen. Das Testergebnis bisher: Irrsinn, Wut ... und Speck im Speiseeis.

Die Kette Taco Bell testet die KI in den USA. Was zu Konflikten führt, wie Videos im Netz zeigen: Melodram in der Drive-In-Gasse. Auf einem Bildschirm erscheint ein Frauengesicht, ganz aus digitalen Pixeln, und fragt, was es sein darf. „18.000 Wasserflaschen!“, ruft da der rotzfreche Fahrer am anderen Ende. Und kurz meint man jetzt im Blick der Roboterfrau etwas Menschliches zu erkennen. Stille. Keine Miene. Fragt sie sich: Ist der verrückt? Muss ich mir das bieten lassen? Ich kündige?! Dann kollabiert das System, Frau weg, Bildschirm schwarz.

Hier wollten Menschen die KI veräppeln. Aber sie foppt auch zurück, wie ein zweites Video zeigt: „Was wollen Sie trinken?“ – „Eine große Limo!“, sagt ein Junge. Dieser kurze Dialog wiederholt sich jetzt rosenkranzartig, „Was wollen Sie trinken?“, fragt die KI zehnmal, aber will nicht verstehen. Der Junge antwortet immer wieder, hartnäckig im Glauben an die KI, und ob er noch seine Limo bekam, weiß Gott. Auch McDonald’s startete 2024 so einen Versuch. Konfusion oder Fusion-Küche? Die KI fügte Speckstreifen zu Eisbechern hinzu. Bestellte Chicken-Nuggets für mehr als hundert Dollar. Der Technikchef von Taco Bell sagt im Wall-Street-Journal: „Wir haben noch viel zu lernen.“ Vielleicht ja auch wieder, wie man eine Keule schwingt.