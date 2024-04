Was ein riesiges schwarzes Loch mit einem Pubertierenden gemeinsam hat

Astronomen haben ein riesiges schwarzes Loch quasi in unmittelbarer Nähe der Erde entdeckt. Es weist verdächtige Ähnlichkeiten zu einigen Heranwachsenden auf.

Man darf sich ein schwarzes Loch wie das Gehirn eines Pubertierenden vorstellen. Da ist zwar etwas, so genau kann man es aber nicht erklären. Es ist massereich, am Ende verschwindet alles in einem nur schwer zu erforschenden Nichts. So gesehen hat die Europäische Südsternwarte (Eso) mit Sitz in Garching gerade das größte Pubertier-Hirn unserer Galaxie entdeckt. Der astronomische Sensationsfund wurde auf den Namen Gaia BH3 getauft und besitzt in etwa die 33-fache Masse der Sonne. Das entspricht in etwa der Wochenration Chips eines Heranwachsenden.

Besonders spektakulär macht den Fund, dass die Sternenforscher dafür gar nicht in die Ferne schweifen mussten. "Niemand hat damit gerechnet, ein massereiches schwarzes Loch zu finden, das in der Nähe lauert und bisher unentdeckt geblieben ist", sagt der Astronom Pasquale Panuzzo vom Observatoire de Paris. Das stellare Phänomen befindet sich lediglich in 2000 Lichtjahren Entfernung. Ein Lichtjahr entspricht 9,46 Millionen Kilometer. Oder aber: die durchschnittliche Entfernung einer Pubertierenden zu ihren Eltern. Astronomen haben andere Maßstäbe. Für sie ist das Loch praktisch gleich umme Ecke.

Weltraum und Pubertierende: Irgendwo muss Leben sein

Für die Erde wird das Loch zu keinem Problem, allerdings macht es die Befahrung der Milchstraße (wo es sich befindet) ziemlich gefährlich. Bislang hat sich auch kein Straßenbauamt dazu bereiterklärt, das Loch auszubessern. Verständlich, wo es doch so vor sich hinlauert und Jahrtausende nicht gesehen ward. Auch hier: Analogie zu Pubertierenden und ihrem natürlichen Habitat. Düsteres Zimmer mit unendlichen Weiten. Anders aber nun als im Weltraum herrscht die Sicherheit: Irgendwo muss Leben sein. Vielleicht sogar intelligentes.

