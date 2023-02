Wo findet man die große Liebe? Ein Experte sagt: Bei Kandidat Nummer 38

Ein britischer Mathematiker will eine Formel für die Liebe gefunden haben. Kompliziert, nein: unfassbar ist, wie viele Menschen man dafür treffen muss.

Gut, dass Fasching vorbei ist und wir Ihnen diese Geschichte erst jetzt erzählen. Hätten Sie das alles schon vorher gewusst, es wäre ein sehr, sehr anstrengender Fasching geworden.

Die Geschichte handelt von Doktor Gihan Marasingha, einem britischen Mathematiker von der Universität Exeter. Der hat versucht, mit Zahlen, Wahrscheinlichkeitsrechnungen und anderem Kram, was Journalistinnen und Journalisten per se nicht verstehen, eine Formel für die Liebe zu entwickeln. Für die einzige wahre selbstverständlich. Nun haben das schon andere vor ihm versucht. Mal ging es um das ideale Heiratsalter – heraus kam die Formel 0,368(n - p) + p, wobei n das Alter ist, in dem man spätestens verheiratet sein will, und p das Alter, ab dem man sich heiratsfähig fühlte. Eine Alternative lautet L = 8 + 0,5Y – 0,2P + 0,9Hm + 0,3Mf + J – 0,3G – 0,5(Sm – Sf)2 + I + 1,5C, wobei wir an dieser Stelle bitten, von Nachfragen abzusehen.

Diese eine Liebesformel hat eine sehr, sehr lange Tradition

Marasingha wiederum, befragt von der Bild-Zeitung, beruft sich auf 400 Jahre alte mathematische Traditionen und Wahrscheinlichkeiten, Details ersparen wir Ihnen, und kommt zu dem Ergebnis, verpackt in einen Ratschlag: "Die ersten 37 Kandidaten ablehnen und den nächsten wählen. Dann ist die Chance am größten, den Richtigen zu erwischen." Heißt: Nummer 38, und nur Nummer 38 ist der Mann, die Frau fürs Leben. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie marschieren beziehungstechnisch mit eindeutigen Absichten zur Faschingsparty. Vergessen Sie's.

Dann lieber singulär-entspannt in die Fastenzeit starten. Und wer schon die große Liebe gefunden hat, zufrieden feststellen: Schau an, geht auch ohne Formel.

