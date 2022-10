"Glow Up" auf ZDFneo: Sendetermine und Übertragung des neuen Make-up-Contests

"Glow Up" – ein neuer Wettstreit läuft auf ZDFneo: Wer ist der kommende Make-up-Star? Alle Infos über Sendetermine, zur Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung finden Sie hier.

"Glow Up": Zehn hoffungsvolle Schmink-Künstler ziehen auf ZDFneo in einen Kampf um den Titel "Deutschlands nächster Make-up-Star" – so optimistisch jedenfalls annonciert es der Sender. Und keineswegs dreht es sich nur um den Ruhm – der Sieger oder die Siegerin geht mit einer Prämie von satten 20.000 Euro und dem Vertrag mit einer Make-up-Agentur nach Haus. Hier erfahren Sie alles Wesentliche zu der neuen Show.

"Glow Up" auf ZDFneo

Los ging es am Donnerstag, den 22. September 2022. Die Übertragung begann zur Primetime: 20.15 Uhr.

"Glow Up" auf ZDFneo: Wie liegen die Sendetermine?

Glow Up hat insgesamt acht Folgen. Dies sind die Sendetermine:

Folge 1: Donnerstag, 22. September 2022, 20.15 Uhr, ZDFneo

Folge 2: Donnerstag, 29. September 2022, 20.15 Uhr, ZDFneo

Folge 3: Donnerstag, 06. Oktober 2022, 20.15 Uhr, ZDFneo

Folge 4: Donnerstag, 13. Oktober 2022, 20.15 Uhr, ZDFneo

Folge 5: Donnerstag, 20. Oktober 2022, 20.15 Uhr, ZDFneo

Folge 6: Donnerstag, 27. Oktober 2022, 20.15 Uhr, ZDFneo

Folge 7: Donnerstag, 03. November 2022, 20.15 Uhr, ZDFneo

Folge 8: Donnerstag, 10. November 2022, 20.15 Uhr, ZDFneo

Die Kandidaten von "Glow Up" im Überblick

Welche Make-up-Artists sind die Kandidaten bei "Glow Up"? Wir listen Ihnen die hoffnungsvollen Bewerberinnen und Bewerber hier kurz auf:

Adam Seres (30)

(30) Ahmed Mnissi (33)

Albert Kinnah (23)

Ellie Caballé (21)

(21) Johanna Geike (25)

(25) Katharina Eppendorf (34)

(34) Mario Mendez (33)

(33) Melissa Righi (28)

(28) Selina Mattis (20)

(20) Timo Walter (21)

"Glow Up": Das ist die Jury

Selbstverständlich hat ZDFneo keine Kosten und Mühen gescheut, ein illustres Team für die Jury und als Gast-Juroren um Moderator Riccardo Simonetti auf die Beine zu stellen.

Die Kern-Jury:

Loni Baur hat schon Größen wie Gigi Hadid , Lorde, Gisele Bündchen und Lenny Kravitz mit Farbe versehen.

hat schon Größen wie , Lorde, und mit Farbe versehen. Armin Morbach ist Fotograf, Stylist und Magazinherausgeber. Auch er hat mit Stars wie Madonna , Julia Roberts und Naomi Campbell zusammengearbeitet.

Außer der Stammbesatzungs-Jury werden diese elf Damen und Herren als Gast-Juroren zum Einsatz gelangen:

Hungry

Franziska Knuppe

Naomi Jon

Damur Huang

Miss Fame

Conchita Wurst

Richard Redlefsen

Vanessa Davis

Eva Padberg

Christina Kempkes

Timothy Schaumburg

Moderator der Show ist Riccardo Simonetti. Der Entertainer und Autor hat mehrere Bücher veröffentlicht, unter anderem den SPIEGEL-Bestseller "Mama, ich bin schwul".

Übertragung von "Glow Up" auf ZDFneo im TV und Stream

"Glow Up" können Sie natürlich völlig herkömmlich im linearen ZDFneo-Programm auf Ihrem TV-Bildschirm verfolgen. Falls Sie zum Sendertermin gerade keine Zeit oder Lust haben sollten - oder wenn Sie ein anderes Endgerät bevorzugen: kein Problem. Für derartige Fälle empfehlen wir Ihnen die ZDF-Mediathek. Dort laufen die acht Folgen der Show jeweils synchron zur Fernsehsendung, aber natürlich auch zu Ihrem ganz individuellen Wunschtermin.

"Glow Up" auf ZDFneo: Gibt es eine Wiederholung?

Selbstverständlich können Sie ganze Folgen auch kostenlos als Wiederholung sehen: Das funktioniert ebenfalls in der trefflichen ZDF-Mediathek. Dort stehen alle Inhalte der Sendergruppe Ihnen noch eine ganze Weile abrufbereit zur Verfügung. Greifen Sie beherzt zu - die Nutzung der Mediathek ist schließlich in Ihrer Gebühr bereits enthalten.