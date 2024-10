Lotto-Spieler aus Mannheim räumt Millionensumme ab

Ein Lotto-Spieler aus Mannheim hat mehrere Millionen Euro gewonnen. Er tippte bei der Ziehung im Lotto 6aus49 am Mittwoch sechs Zahlen richtig, nur die Superzahl fehlte, wie die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg mitteilte. Nun dürfe er sich über einen Gewinn von mehr als 3,7 Millionen Euro freuen. Der neue Millionär ist zunächst nicht bekannt, die Spielquittung kann in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg eingereicht werden.

