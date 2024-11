Lottospieler aus Südhessen gewinnt über vier Millionen Euro

Mit sechs richtigen Zahlen hat ein Mann aus dem Odenwaldkreis im Eurojackpot rund 4,1 Millionen Euro gewonnen. Nur die zweite richtige Eurozahl fehlte ihm für den Sprung in die höchste Gewinnklasse, die mit 120 Millionen Euro prall gefüllt war, wie Lotto Hessen in Wiesbaden mitteilte. Eine Stunde vor Annahmeschluss hatte der zukünftige Millionär seinen Spielschein demnach am Freitagabend online ausgefüllt. Sein Bankkonto sei als registrierter Nutzer bereits hinterlegt.

Der Mann ist in Hessen der zweite Tipper, der in diesem Monat zum Lotto-Millionär wird, wie es hieß. Erst Anfang November hatte ein Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis über 1,1 Millionen Euro gewonnen. Insgesamt sei es in Hessen in diesem Jahr der achte Millionengewinn. Das meiste Geld kassierte ein Spieler aus Mittelhessen im März: Er räumte über 30,5 Millionen Euro ab.