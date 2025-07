Wiesbadener gewinnt mehr als eine Million Euro im Lotto

Ein Hesse ist dank sechs Richtiger im Lotto nun um rund eine Million Euro reicher. Die sechs richtigen Zahlen 4, 13, 15, 19, 26 und 27 spülen dem Mann aus Wiesbaden laut Lotto Hessen nun genau 1.109.580,90 Euro aufs Konto.

Für alle Mittwochs- und Samstagsziehungen im Juli habe der Gewinner knapp 33 Euro gesetzt. Die deutlich höhere Gewinnsumme werde jetzt automatisch auf sein Konto überwiesen, teilte Lotto Hessen mit.

Als einziger Tipper deutschlandweit habe der Glückspilz in der Lotterie 6aus49 auf alle richtigen Zahlen getippt und damit in der Gewinnklasse 2 abgeräumt. Ihm habe nur die Superzahl 8 gefehlt, um den Jackpot zu knacken, hieß es. Damit wachse der erste Gewinnrang zur Samstagsziehung am 28. Juli laut Angaben der Lotterie auf elf Millionen Euro an.

Im laufenden Jahr seien bereits 50 mindestens sechsstellige Gewinne in Hessen erspielt worden - fünf davon in Millionenhöhe. Zuletzt habe ein Ehepaar aus dem Landkreis Offenbach mehr als 2,2 Millionen Euro gewonnen. Der bislang höchste hessische Gewinn in diesem Jahr beläuft sich den Angaben nach auf 87,9 Millionen Euro. Eine Tippgemeinschaft aus Nordhessen habe im Februar den Eurojackpot geknackt.