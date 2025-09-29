15,3 Millionen Euro – Lotto-Gewinner merkt das nach einem halbem Jahr

Ein Mann hört im Radio von einer Suche von Lotto Hessen nach einem nicht abgeholten 15,3-Millionen Euro-Gewinn, wundert sich darüber - und merkt erst Monate später, dass er selbst der Gewinner ist. Der Glückspilz aus dem Rhein-Main-Gebiet fand ein halbes Jahr nach dem Tippen seine ohne Kundenkarte anonym abgegebene Spielquittung zusammengefaltet in einer Übergangsjacke, wie die Lottogesellschaft in Wiesbaden mitteilte.

„Als ich dann mit dem Handy die Zahlen verglich und die Gewinnsumme sah, war ich vollkommen geschockt“, sagte der Vater mit Familie laut Mitteilung. Bei der Samstagsziehung am 29. März hatte er mit den sechs richtigen Zahlen samt Superzahl den Lotto-6aus49-Jackpot geknackt, die wertvolle Spielquittung aber in seiner Jacke vergessen.

„Wie blöd kann man eigentlich sein, das nicht abzuholen?“

Ende Mai startete Lotto eine Plakataktion in den Verkaufsstellen, um auf den nicht eingelösten Gewinn aufmerksam zu machen. Er habe damals gedacht: „Wie blöd kann man eigentlich sein, das nicht abzuholen? Da wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass ich der Gesuchte sein könnte“, sagte der Lottomillionär.

Mit seinem Gewinn von exakt 15.336.286,40 Euro wolle er eine neue Wohnzimmercouch kaufen – und mit seiner Frau vor allem für die Kinder vorsorgen. Das Paar habe sich geschworen, niemanden sonst in den Gewinn einzuweihen, teilte Lotto Hessen mit. „Eigentlich wollten wir in diesen Tagen erneut mit Plakaten und über die Medien nach Ihnen suchen“, hieß es weiter mit Blick auf den Gewinner. (dpa)