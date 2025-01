Glückspilz aus dem Raum Mannheim ist Lotto-Millionär

Im Raum Mannheim darf gejubelt werden - und auch teures Prickelwasser wäre zum Anstoßen drin: Ein Tipper oder eine Tipperin aus der Gegend hat bei der Lotto 6aus49-Ziehung am Samstag mehr als 2,2 Millionen Euro gewonnen, wie die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg mitteilte. Es war bundesweit der einzige Tipp mit sechs Richtigen auf dem Spielschein. Lediglich die korrekte Superzahl 3 hätte einen noch größeren Jackpot-Gewinn bedeutet.

Der Glückspilz ist Lotto Baden-Württemberg bisher nicht bekannt. Der Spielschein wurde anonym in einer Lotto-Annahmestelle in Mannheim abgegeben. Der Gewinner oder die Gewinnerin muss die gültige Spielquittung nun bei einer Annahmestelle oder direkt in der Stuttgarter Lotto-Zentrale einreichen, um das Geld zu bekommen.