Glückwünsche zum Ramadan: Wie grüßt man zum Anfang und Ende?

Der Fastenmonat Ramadan gehört zu den fünf Säulen des Islam. Für gläubige Muslime gehört das Fasten also zur Tradition. Laut eines Pressesprechers des Zentralrats der Muslime gehe es beim Ramadan sowohl um das "äußere Fasten" - unter anderem der Verzicht auf Getränke und Essen - als auch das "innere Fasten". Gläubige sollten während des Ramadans "nichts Schlechtes reden" und "auf nichts Böses hören". Die Besinnlichkeit steht im Ramadan also im Fokus. Aber welche Glückwünsche sind zum Ramadan angebracht?

Ramadan: Glückwünsche zum Anfang und währenddessen

2025 beginnt der Fastenmonat am Abend des 28. Februar. Ein Sprecher des Zentralrats teilte uns auf Anfrage mit, dass es gar nicht so wichtig sei, was jemand auf Deutsch wünscht, sondern eher, dass er etwas wünscht. "Der Wille zählt", sagt er. Man könne ähnlich wie bei Weihnachten ein "schönes Fest" wünschen.

Auf der Internetseite des Stadtteils Vahrenheide in Hannover gibt es folgende Vorschläge:

"Alles Gute für einen segensreichen/schönen/gesegneten Ramadan"

"Alles Gute für einen besinnlichen Ramadan"

Viele Muslime grüßen sich untereinander auf Arabisch. Der Zentralrat der Muslime teilte uns mit, dass es einen universellen Gruß gibt, den alle verstehen und schätzen. Und zwar:

"Ramadan Karim" (auch Kareem geschrieben)

Das lässt sich mit "Gesegneter Ramadan" übersetzen. Auch "Ramadan Mubarak" eignet sich als Glückwunsch, sei aber nicht ganz so geläufig. Übersetzt wird "Ramadan Mubarak" mit "Fröhlicher Ramadan". Bei der Aussprache hilft der Google Übersetzer. Mit einem Klick auf den Lautsprecher wird der Gruß vorgelesen.

Untereinander grüßen sich Familien spezifischer. Je nach Land und Sprache gibt es andere Grüße. Auf Türkisch wird beispielsweise unter anderem "Hayirli Ramazanlar" gewünscht, was ebenso mit "Fröhlicher Ramadan" übersetzt werden kann. Wer sich nicht sicher ist, könne laut dem Zentralrat der Muslime aber während es Ramadans immer "Ramadan Karim" wünschen. "Da macht man nichts falsch", sagte uns ein Pressesprecher. Die Amtssprache der muslimischen Geistlichkeit sei nämlich Arabisch. "Ramadan Karim" würden deshalb die meisten verstehen.

Glückwünsche zum Ende des Ramadan - auf Arabisch und Deutsch

Am Ende des Fastenmonats wird das "Zuckerfest" oder das "Fest des Fastenbrechens" (auf Arabisch: "Id-ul Fitr") gefeiert. Es fällt in diesem Jahr auf den 30. März, beginnt aber schon am Abend zuvor. Sobald die Sonne untergeht, dürfen Muslime wieder regulär essen.

Das sind die gängigen Grüße auf Deutsch:

"Gesegnetes Fest"

"Frohes Fest"

"Schönes Fest"

Auf Arabisch kann man, sobald das Fastenbrechen zum Ende des Ramadans startet, "Eid Mubarak" wünschen. Der Glückwunsch lässt sich mit "Gesegnetes Fest" übersetzen.

Wann sagt man Eid Mubarak?

"Eid Mubarak" ist ein gängiger Festtagesgruß und kann je nach Sprachgebrauch etwas in der Schreibweise variieren. Er wird nicht nur zum Ramadan, sondern auch an anderen muslimischen Feiertagen verwendet. "Mubarak" lässt sich laut dem Langenscheid-Wörterbuch mit "gesegnet" oder "erfreulich" übersetzen. "Eid" lässt sich mit "Feier" oder "Fest" übersetzen. Wer seinen muslimischen Kollegen "Eid Mubarak" wünschen möchte, kann das gut zum Ende des Ramadans, am Fest des Fastenbrechens (Eid al-Fitr) tun.

"Dieses Fest (...) ist für Muslime genauso wichtig wie Weihnachten und Ostern für Christen. Über eine Gratulation und einen Glückwunsch zu diesen Festen werden sich die Muslime sehr freuen", schreibt der Zentralrat der Muslime auf islam.de.

Übrigens: Wer mehr zu den Regeln an Ramadan wissen möchte, wird in unserem Artikel fündig.