GNTM 2022: Sendetermine, Sendezeit und alle Infos zu Staffel 17

GNTM 2022 läuft mit neuen Folgen bei ProSieben. In diesem Artikel informieren wir Sie über die Sendezeit und die Sendetermine der einzelnen Folgen.

"Germany's Next Topmodel" gibt es mit neuen Folgen im TV bei ProSieben zu sehen. Vieles bleibt gleich, doch dieses Jahr soll besonders viel Wert auf "Diversity" gelegt werden".

Hier in diesem Artikel erhalten Sie alle bereits bekannten Infos zu GNTM 2022. Außerdem werden laufend neue Infos hinzugefügt.

GNTM 2022: Wann ging Staffel 17 an den Start?

Folge 1 von "Germany's Next Topmodel" gab es am 3. Februar 2022 bei ProSieben zu sehen. Die Sendezeit bleibt wie jedes Jahr gleich: 20.15 Uhr.

Video: ProSieben

"Germany's Next Topmodel" 2022: Sendezeit und Sendetermine von GNTM, Staffel 17

GNTM läuft 2022 auch jeden Donnerstag. Es ist noch nicht bekannt, wie viele Folgen in Staffel 17 tatsächlich ausgestrahlt werden und wann das Finale stattfindet. Basierend auf den aktuellen Infos und der Folgen-Anzahl vergangener Staffeln, finden Sie hier die Übersicht:

Folge Datum Sendezeit Sender 1 03. Februar 2022 20.15 Uhr ProSieben 2 10. Februar 2022 20.15 Uhr ProSieben 3 17. Februar 2022 20.15 Uhr ProSieben 4 24. Februar 2022 20.15 Uhr ProSieben 5 03. März 2022 20.15 Uhr ProSieben 6 10. März 2022 20.15 Uhr ProSieben 7 17. März 2022 20.15 Uhr ProSieben 8 24. März 2022 20.15 Uhr ProSieben 9 31. März 2022 20.15 Uhr ProSieben 10 07. April 2022 20.15 Uhr ProSieben 11 14. April 2022 20.15 Uhr ProSieben 12 21. April 2022 20.15 Uhr ProSieben 13 28. April 2022 20.15 Uhr ProSieben 14 05. Mai 2022 20.15 Uhr ProSieben 15 12. Mai 2022 20.15 Uhr ProSieben 16 19. Mai 2022 20.15 Uhr ProSieben Finale 26. Mai 2022 20.15 Uhr ProSieben

Heidi und Gast-Juroren von GNTM 2022

In Staffel 14 wurde das Jury-Konzept erneuert und auch in Staffel 17 ändert sich daran nichts: Heidi Klum ist das einzige feste Mitglied in der Jury von GNTM 2022. Sie wird in jeder Folge von verschiedenen Gast-Juroren unterstützt. Die Entscheidung, welches Mädchen die Show verlassen muss, trifft sie aber selbst. Gast-Juroren der diesjährigen Staffel sind unter anderem die Sängerin Kylie Minogue, der Modeschöpfer Jean Paul Gaultier, der Star-Fotograf Rankin oder auch Thomas Hayo.

GNTM 2022: Das sind die Kandidatinnen

"So divers war mein Cast noch nie", sagte Heidi Klum in einem Interview. Es wurden die GNTM-Kandidatinnen 2022 mit einer Konfektionsgröße zwischen 30 und 54 zugelassen. Alter und Größe sollen in Staffel 17 auch fast keine Rolle mehr spielen. Die älteste Kandidatin war Barbara mit 68 Jahren. Laut ProSieben sind folgende Kandidatinnen dabei:

Amaya (18)

Anita (20)

Annalotta (20)

Barbara (68)

Emilie (19)

Inka (19)

Jasmin (23)

Jessica (21)

Julia (21)

Juliana (24)

Kashmira (20)

Kim (20)

Kristina (20)

Laura B. (20)

Laura W. (19)

Lena (21)

Lenara (24)

Lieselotte (66)

Lisa-Marie (22)

Lou-Anne (18)

Luca (19)

Martina (50)

Meline (20)

Noella (24)

Paulina (32)

Pauline (18)

Sophie (18)

Vanessa (20)

Viola (21)

Vivien (21)

Wiebke (20)

"Germany's Next Topmodel" 2022: Übertragung und Wiederholung

Wo gibt es die Übertragung und Wiederholung von GNTM 2022 im TV oder Stream? "Germany's Next Topmodel" 2022 läuft wie immer auf Prosieben. Neben der Übertragung im Fernsehen und auf prosieben.de können die neuen Folgen auch auf der Streaming-Plattform Joyn angesehen werden. Dort sind die Folgen auch als Wiederholung, unabhängig von den TV-Sendezeiten, verfügbar.