Übertragung und Wiederholung: So sehen Sie GNTM 2022

"Germanys Next Topmodel" ist mit neuen Folgen zurück. Alle Infos zur Übertragung von GNTM im TV und Stream sowie zur Wiederholung der Folgen gibt es hier.

In der neuesten Ausgabe von " Germany's Next Topmodel" ist Heidi Klum mit ihren angehenden Models wieder in Los Angeles unterwegs. In Staffel 17 spielt "Diversity" eine besondere Rolle. Heidi Klum möchte, wie sie im Interview erzählt, etwas in der Modewelt verändern.

Wo sind die Folgen zu sehen? Gibt es einen Stream? In diesem Artikel haben wir alle Infos zur Übertragung von GNTM 2021 für Sie zusammengestellt.

GNTM 2022: Übertragung live im TV und Stream

Auch 2022 läuft die neue Staffel von "Germany's Next Topmodel" wieder jeden Donnerstag auf ProSieben im TV. Start-Termin war der 3. Februar 2022. Im vergangenen Jahr startete die Staffel am 4. Februar 2021. Der Sender hält sich mit den Start-Terminen also strikt an das Programm. Wieder werden alle Folgen der Show jeweils vier Mal im TV ausgestrahlt - donnerstags bei ProSieben und freitags auf Sixx. Die neuen Folgen laufen wie immer zur Primetime um 20.15 Uhr.

Video: ProSieben

Zusätzlich zeigen beide Sender die aktuelle Folge außerdem nachts zu verschiedenen Uhrzeiten in der Wiederholung. Staffel 16 war bei Sixx einen Tag nach der Erstausstrahlung erneut im TV zu sehen, dies ist bei Staffel 17 auch der Fall. Im Internet ist GMTM 2022 als Live-Stream auf der Homepage von ProSieben zu sehen. Dort können Fans neben den aktuellen Folgen auch die Episoden der Staffeln 2 bis 15 auf Abruf im Stream ansehen. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

GNTM 2022 ganze Folgen als Wiederholung sehen

Es gibt darüber hinaus noch eine dritte Möglichkeit alle Folgen von "Germany's Next Topmodel" 2022 in der Wiederholung anzusehen: Die Episoden der 17. Staffel stehen neben der Ausstrahlung im TV und im Stream auf der Prosieben-Homepage auch auf der kostenlosen Streaming-Plattform Joyn zur Verfügung. Um die Wiederholungen zu sehen ist keine Registrierung erforderlich. Mehr als 50 Sender können über Joyn empfangen werden. Wer Staffel 17 von "Germany's Next Topmodel" auf dem Handy sehen möchte, kann sich die Joyn-App kostenlos für Android und iOS herunterladen.

GNTM 2022 unter Corona-Auflagen wieder in Los Angeles - was ändert sich noch?

Lesen Sie dazu auch

Trotz der andauernden Corona-Krise wird und wurde Staffel 17 von "Germany's Next Topmodel" wieder außerhalb von Europa gedreht. Die angehenden Models dürfen also wieder eine Villa in Los Angeles bewohnen. Die Auftaktfolge wurde in Athen gedreht. Anschließend ging es für die Models auf die griechische Insel Mykonos.

In diesem Jahr hat Heidi Klum Kandidatinnen bis Konfektionsgröße 54 angenommen. Laut ProSieben seien einige Unternehmen abgesprungen, als sie die Größen der Kandidatinnen erhalten haben. "Sie sagen, sie wollen Diversity, aber so wirklich dann auch nicht. Das ist immer so ein komischer Zwiespalt: Die wollen das alle sagen sie. Aber dann, wenn man das auch gerne machen möchte, gibt es nur wenige die mitziehen", sagte Heidi Klum in einem Interview.