"GNTM" 2023 live im TV und Stream: Übertragung und Wiederholung

"Germanys Next Topmodel" 2023 läuft wieder mit einer neuen Ausgabe. Alle Infos zur Übertragung von GNTM im TV und Stream sowie zur Wiederholung der Folgen gibt es hier.

Die Sendetermine von "Germanys Next Topmodel" 2023 stehen fest. Die 18. Staffel von GNTM begann am 16. Februar 2023. Auch in diesem Jahr zeigt sich wieder, welche Mädchen es schaffen, dem Traum vom Modelsein ein Stück näher zu kommen. Eins ist klar: "Es kann nur eine Germany's Next Topmodel werden" - wie Heidi Klum stets zu sagen pflegt. Welche Kandidatin den Titel holen wird, zeigt sich in der neuen Staffel.

Wo sind die Folgen zu sehen? Gibt es einen Stream? Wird es eine Wiederholung geben? In diesem Artikel haben wir alle Infos zur Übertragung von GNTM 2023 für Sie zusammengestellt.

GNTM 2023: Übertragung live im TV und Stream

Auch 2023 läuft die neue Staffel von "Germany's Next Topmodel" wieder jeden Donnerstag auf ProSieben im TV. Die Show beginnt jedes Jahr im Februar - der Startschuss 2023 war am 16. Februar. Wie immer starten die Folgen um 20.15 Uhr und damit zur besten Sendezeit. Parallel können die Folgen auch im Live-Stream bei Joyn angesehen werden. Im Internet ist GNTM 2023 als Live-Stream auf der Homepage von ProSieben zu sehen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

GNTM 2023 ganze Folgen als Wiederholung sehen

Grundsätzlich haben Sie die Möglichkeit, "Germanys Next Topmodel" 2023 bei Joyn in der Wiederholung anzusehen. Hierfür ist allerdings nach einem gratis Probemonat ein Abo fällig. Wer lieber im Fernsehen die Wiederholung von GNTM 2023 ansehen möchte, kann dies ebenfalls tun. Beim Sender SIXX läuft immer freitags eine Wiederholung der Folgen. Wir haben Ihnen hier eine Übersicht für Sie:

Folge 1: Freitag, 17. Februar 2023

Folge 2: Freitag, 24. Februar 2023

Folge 3: Freitag, 3. März 2023

Folge 4: Freitag, 10. März 2023

Folge 5: Freitag, 17. März 2023

Folge 6: Freitag, 24. März 2023

Folge 7: Freitag, 31. März 2023

Folge 8: Freitag, 7. April 2023

Folge 9: Freitag, 14. April 2023

Folge 10: Freitag, 21. April 2023

Folge 11: Freitag, 28. April 2023

Folge 12: Freitag, 5. Mai 2023

Folge 13: Freitag, 12. Mai 2023

Folge 14: Freitag, 19. Mai 2023

Folge 15: Freitag, 26. Mai 2023

Folge 16: Freitag, 2. Juni 2023

Folge 17: Freitag, 9. Juni 2023

Wo wird "Germany's Next Topmodel" 2023 gedreht?

In einer Staffel von "Germanys Next Topmodel" ist normalerweise die erste Hürde der Sprung nach Los Angeles. In den vergangenen Jahren durften nur die besten Models in die Heimatstadt von Heidi Klum reisen. Meistens begann die GNTM-Reise in Deutschland mit den Castings, anschließend ging es oft in eine europäische Destination, bis die besten Kandidatinnen dann nach LA reisen durften. 2023 wird das anders sein: Die 18. Staffel "Germany's Next Topmodel" beginnt nicht wie üblich in Deutschland, sondern direkt in Los Angeles, USA.

Lesen Sie dazu auch

Das sind die bisherigen Gewinnerinnen von "Germany's Next Topmodel"

Viele fragen sich, welches der Mädchen in diesem Jahr den Titel "Germanys Next Topmodel" 2023 erhalten wird. Da das Finale noch weit entfernt ist, haben wir hier zumindest schon einmal die Gewinnerinnen der letzten 17 Staffeln für Sie:

Staffel 1: Lena Gercke

Staffel 2: Barbara Meier

Staffel 3: Jennifer Hof

Staffel 4: Sara Nuru

Staffel 5: Alisar Ailabouni

Staffel 6: Jana Beller

Staffel 7: Luisa Hartema

Staffel 8: Lovelyn Enebechi

Staffel 9: Stefanie Giesinger

Staffel 10: Vanessa Fuchs

Staffel 11: Kim Hnizdo

Staffel 12: Celine Bethmann

Staffel 13: Toni Dreher-Adenuga

Staffel 14: Simone Kowalski

Staffel 15: Jacky Wruck

Staffel 16: Alex Mariah Peter

Staffel 17: Lou-Anne

(AZ)