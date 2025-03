„GNTM“ 2025: Wer ist raus? Was ist passiert in Folge 13?

Zurzeit ist Heidi Klum wieder auf der Suche nach „Germany‘s Next Topmodel“. Bereits seit dem 13. Februar ist Staffel 20 der TV-Show Woche für Woche im Programm des Senders ProSieben zu sehen. Wie schon im Vorjahr treten 2025 nicht nur weibliche Kandidatinnen bei GNTM an, sondern auch männliche Models. Allerdings kämpfen die Frauen und Männer zunächst getrennt voneinander im Wettbewerb ums Weiterkommen, ehe sie schließlich im Laufe der Staffel aufeinandertreffen. In der dreizehnten Folge von „Germany’s Next Topmodel“ 2025 war es endlich soweit: Die weiblichen und männlichen Nachwuchsmodels begegneten sich zum ersten Mal. Einige Kandidatinnen und Kandidaten durften auf der Berliner Fashion Week laufen, zudem stand ein Fotoshooting in Los Angeles auf dem Programm.

Für drei Models endete der Traum von GNTM 2025 in Folge 13 jedoch. Wer ist raus? Welche Models sind noch dabei und somit eine Runde weiter? Hier erfahren Sie, was in der dreizehnten Episode von „Germany‘s Next Topmodel“ passiert ist.

GNTM 2025: Wer ist in Folge 13 rausgeflogen?

Wie eingangs bereits erwähnt, kam es in der aktuellen GNTM-Folge zur Zusammenführung der weiblichen und männlichen Models. In ihrem vorläufigen neuen Zuhause, einem Penthouse in Los Angeles, trafen die Frauen und Männer erstmals aufeinander. Viel Zeit zum Kennenlernen blieb aber nicht, denn einige Kandidatinnen reisten kurz darauf nach Deutschland zur Berliner Fashion Week. Während die Berlin-Gruppe sich vor Ort verschiedenen Castings stellte, mussten sich die übrigen Models in Los Angeles einem „Carwash“-Fotoshooting stellen. Dabei standen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer als Duos vor der Kamera von Starfotografin Ellen von Unwerth.

Nicht alle Kandidaten konnten GNTM-Chefin Heidi Klum von sich überzeugen: Lulu, Katrin, Faruk und Alex standen auf der Kippe, Erstere und Letzterer mussten schließlich die Heimreise antreten. Lulus Mutter Katrin sorgte außerdem für eine große Überraschung, indem sie sich dazu entschloss, ihren Platz in der Castingshow freiwillig zu räumen, aus Loyalität ihrer Tochter gegenüber. „Wir haben das zusammen angefangen, dann beenden wir das auch zusammen“, so Katrin über ihren Ausstieg.

GNTM 2025: Diese Models sind weiter dabei

Diese Teilnehmerinnen sind nach Folge 13 weiterhin bei GNTM 2025 im Rennen:

Aaliyah, 22 Jahre, Hamburg

Annett, 46 Jahre, Hamburg

Canel, 26 Jahre, Essen

Daniela, 20 Jahre, Stuttgart

Eva, 26 Jahre, Berlin

Josy, 19 Jahre, München

Katharina, 24 Jahre, Wien

Lisa, 19 Jahre, Freistadt

Magdalena, 21 Jahre, Wien

Safia, 24 Jahre, Dortmund

Svenja, 24 Jahre, Hamburg

Xenia, 26 Jahre, Cuxhaven

Zoe, 19 Jahre, Köln

Außerdem haben diese Kandidaten nach wie vor die Chance auf den Sieg:

Eliob, 29 Jahre, Tokyo

Ethan, 19 Jahre, Düsseldorf

Faruk, 21 Jahre, Dortmund

Felix L., 21 Jahre, Wien

Jannik, 22 Jahre, Bad Segeberg

Keanu, 24 Jahre, München

Kevin, 24 Jahre, Wetzlar

Moritz, 18 Jahre, Berlin

Nawin, 27 Jahre, Freiburg

Pierre, 22 Jahre, Wien

Ray, 30 Jahre, Hamburg

Samuel, 23 Jahre, Köln

„Germany‘s Next Topmodel“ 2025: Wiederholung von Folge 13 im TV und Stream

Wer die Ausstrahlung der jüngsten Folge von „Germany’s Next Topmodel“ 2025 verpasst hat, kann sie zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal im TV sehen: Eine Wiederholung läuft am 28. März 2025 ab 22.55 Uhr auf sixx. Darüber hinaus steht die Episode jederzeit auf der Streaming-Plattform Joyn zum Abruf bereit.

Nächste Sendetermine von GNTM 2025

Weiter geht es mit Folge 14, die am 3. April 2025 ab 20.15 Uhr bei ProSieben läuft.