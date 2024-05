GNTM-Fans sauer: Diese Entscheidungen von Heidi Klum können sie nicht verstehen

Das Finale von GNTM ist in Sichtweite. Doch einige Fans sind unzufrieden mit den verbliebenen Kandidaten. Heidi Klum "pushe" zu Unrecht ihre Favoriten, so die Kritik.

Die Kritik an " Germany's Next Topmodel" ist wahrscheinlich so alt wie das Show-Format selbst. Neben dem Konzept der Erfolgssendung nehmen Fans auch immer wieder genüsslich die teilnehmenden Models aufs Korn - die aktuellen Kandidatinnen und Kandidaten bei GNTM 2024 sind davon nicht gefeit. In der aktuellen 19. Staffel muss sich ebenfalls Heidi Klum einige Kritik gefallen lassen. Grund sind gewisse persönliche Präferenzen der Modelmama, die einige Fans nicht nachvollziehen können. Doch worum geht es genau?

GNTM 2024: Fans kritisieren Favoriten von Heidi Klum

Anstoß für die aktuelle Kritik der Fans an GNTM 2024 sind die angeblichen "Lieblinge" von Chefjurorin Heidi Klum. Dazu sollen vor allem die Zwillinge Julian und Luka gehören, denen einige Zuschauer der Sendung die Modelfähigkeiten absprechen.

"Die Zwillinge sind leider keine Models, werden aber bis ins Finale mitgeschleppt. Unverständlich… Das ist die schlechteste Staffel überhaupt", lautet ein Kommentar auf den Sozialen Medien. Eine weiterer Nutzer klingt ähnlich: "Immer dasselbe bei den Zwillingen.... null Weiterentwicklung". Im Netz munkeln sogar einige Stimmen, Heidi Klum halte ihre schützende Hand über die Zwillinge, weil sie einen Twins-Fetisch habe: "Heidi mag Julian und Luka so, weil sie sie an Tom und Bill erinnern", schlussfolgert ein Zuschauer. Ein weiterer Nutzer mutmaßt dagegen auf der Facebook-Seite der Show, dass die beiden als launisch geltenden Brüder gut für den Unterhaltungswert der Show seien: "Sie halten die Kontroverse und die Sendung selbst im Gespräch. Ich glaub, das ist der einzige Grund warum sie noch dabei sind."

Zuschauer sauer über Weiterkommen von Teilnehmerin Fabienne - "Ist das ein Scherz?"

Auch das in den Himmel loben einer weiblichen Kandidatin stößt einigen Fans auf Social Media sauer auf. Denn viele sind sich sicher, Heidi "pushe" auch zu Unrecht Modelanwärterin Fabienne in Richtung Staffel-Finale. "Ist das ein Scherz? Fabienne war angeblich die Beste von den Frauen? So lächerlich!", lautet ein Kommentar auf Instagram nach der letzten GNTM-Folge, die Fans der Sendung übrigens in der Wiederholung im Stream verfolgen können. Fabienne sei nicht sehr ausdrucksstark und bewege sich nicht gut vor der Kamera, wollen weitere Zuschauer erkannt haben.

Das eine Favoritenrolle noch lang keine Erfolgsgarantie ist, zeigte die Ausbootung von Model-Kandidat Marvin, der bisher ebenfalls als ein "Liebling" von Heidi gehandelt wurde. Doch in Folge 15 wurde der Bielefelder nach einer schwer kritisierten Performance von der Modelmama fallen gelassen. Ob auch ein anderer Stern bald schon den Sinkflug antreten wird, wird sich bis zum Finale am 13. Juni zeigen.

GNTM-Fans laufen Sturm nach Rauswurf von Liebling Kadidja

Auch über den jüngsten Rauswurf nach Folge 16 konnten einige GNTM-Fans nur mit dem Kopf schütteln. Denn Teilnehmerin Kadidja, galt mit ihrer natürlichen Art nicht wenigen als Final-Favoritin. "Wie kann man nur die Beste rausschmeißen?", lautet nur einer von vielen verärgerten Kommentaren auf den sozialen Medien.

Heidi Klum rechtfertigte ihre Entscheidung mit Kadidja Leistung auf dem Klippen-Catwalk, Gastjurorin Kerstin Schneider bemängelte vor allem ihre fehlende Wandelbarkeit. Vorwürfe, die manch ein Fan auch in Richtung der Zwillinge äußern würde. Doch von den männlichen Kandidaten musste nach dem "wichtigsten Fotoshooting der Staffel", dem Covershooting für Harper’s Bazaar, keiner die Show verlassen.