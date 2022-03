Die Jury bei GNTM 2022: Heidi Klum und die Gast-Juroren

GNTM 2022 läuft seit dem 3. Februar 2022, und Heidi Klum lädt wieder in jeder Folge neue Gast-Juroren ein. Welche Stars sind in Staffel 17 zu sehen?

Mit dem berühmten Satz "Ich habe leider kein Foto für dich" entlässt Heidi Klum seit dem 3. Februar wieder Folge für Folge Kandidatinnen aus ihrer Show, denn Staffel 17 läuft jetzt bei ProSieben. Die vergangene Staffel wurde aufgrund der Corona-Pandemie ausschließlich in Europa gedreht, doch das hat sich in diesem Jahr geändert. Die Staffel ist in Athen gestartet, aber auch nach Los Angeles wird es die Mädchen wieder verschlagen.

Am Jury-Konzept hat sich in diesem Jahr nichts geändert: Nur Heidi Klum hat einen festen Platz in der Jury und entscheidet über das Weiterkommen der Kandidatinnen. Sie bekommt jedoch jede Folge Unterstützung von Gast-Juroren. Hier in diesem Artikel finden Sie alle Gast-Juroren im Überblick und ein kurzes Porträt zu "Model-Mama" Heidi Klum.

Jury von GNTM 2022 mit Heidi Klum: Wer sind die Gast-Juroren?

Seit mittlerweile drei Staffeln gibt es bei " Germany's Next Topmodel" ein neues Jury-Konzept - auch in Staffel 17 wird sich daran nichts ändern. Zuvor bestand die Jury jeweils aus Heidi Klum und zwei Juroren und Coaches, die in jeder Folge zu sehen waren. Zwischenzeitlich - in der Ära Michael Michalsky und Thomas Hayo - wurden die Kandidatinnen sogar in Teams aufgeteilt. Mittlerweile sitzt nur Chefin Heidi höchstpersönlich in jeder Folge auf dem Jury-Stuhl, sie holt sich aber Unterstützung von berühmten Models, Designern, Fotografen und Stars. Die Mädchen werden von den Gast-Juroren gecoacht und bewertet. Laut ProSieben sollen die Mädchen dadurch einen vielseitigeren Einblick in die Modelwelt bekommen.

Es ist noch nicht vollständig bekannt welche Gast-Juroren in welcher Folge auftreten werden, einige Namen wurden aber bereits veröffentlicht. Folgende Promis werden unter anderem an Heidis Seite zu sehen sein:

Schauspielerin und Sängerin Kylie Minogue (Folge 1)

(Folge 1) Star-Fotograf Yu Tsai (Folge 2)

(Folge 2) Modedesigner Christian Cowanc (Folge 3)

(Folge 3) Star-Fotograf Rankin (Folge 3)

Model und Fashion-Influencerin Jasmin Sanders (Folge 4)

Modeschöpfer Jean Paul Gaultier (Folge 5)

(Folge 5) Plus-Size-Model Sarina Nowak (Folge 6)

(Folge 6) Supermodel Coco Rocha (Folge 7)

Jury GNTM 2022: So startete die Karriere von Heidi Klum

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren. Die 48-Jährige gehört zu den bekanntesten Persönlichkeiten Deutschlands und zählt auch in den USA zu den großen Stars. Ihre Model-Karriere begann im Jahr 1992 als sie bei einem Wettbewerb in der Show "Gottschalk Late Night" teilnahm und sich gegen 25.000 Mitbewerberinnen durchsetzen konnte. Sie erhielt für den Sieg ein Preisgeld in Höhe von 300.000 US-Dollar und einen dreijährigen Model-Vertrag. 1993 zog Heidi Klum in die USA und war für verscheidene Unternehmen als Model tätig. Ihr Durchbruch gelang ihr aber 1997 als sie zum ersten Mal für die bekannte Designer-Marke Victoria's Secret auf dem Laufsteg zu sehen war. International bekannt wurde sie mit einem Titelfoto der Sports Illustrated, wo sie im Bikini am Strand abgelichtet wurde. Seither war sie nicht nur auf Laufstegen, sondern auch in Filmen, Serien und Musikvideos zu sehen. "Germany's Next Topmodel" wurde zum ersten Mal im Jahr 2006 ausgestrahlt. Zuvor war Heidi Klum bei "Project Runway" als Jurorin und Moderatorin tätig.

"Diversity" wird in der GNTM-Produktion schon seit einigen Jahren immer wieder erwähnt und auch in Staffel 17 sagt Heidi: "So divers war mein Cast noch nie". Dieses Jahr könnte das aber tatsächlich stimmen, denn laut ProSieben stand das Casting für Models mit den Konfektionsgrößen von 30 bis 54 offen. Außerdem sollen die Größe und das Alter keine große Rolle mehr spielen. Die älteste Kandidatin ist in Staffel 17 die 68-jährige Barbara. Heidi Klum möchte laut eigener Aussage etwas in der Model-Welt verändern. (AZ)

