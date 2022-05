Die Kandidatinnen bei "GNTM" 2022: Wer ist raus? Das sind die Teilnehmerinnen

Wer sind die Kandidatinnen bei "Germany's Next Topmodel" 2022? Wer ist raus? Hier stellen wir alle Teilnehmerinnen in Staffel 17 von GNTM vor.

" Germany's Next Topmodel" ist mit einer neuen Staffel zurück im deutschen Fernsehen. Für 31 Kandidatinnen bedeutet das: In 16 Folgen alles geben, um es bis ins Finale zu schaffen. Dem Sender zufolge soll dieses Jahr besonders viel Wert auf "Diversity" gelegt werden, und auch Heidi sagt über die Teilnehmerinnen: "So divers war mein Cast noch nie."

Hier in diesem Artikel stellen wir Ihnen alle GNTM-Kandidatinnen 2022 im Kurzporträt vor und verraten, welche von ihnen Woche für Woche die Show verlassen müssen.

Wer ist raus? Diese GNTM-Kandidatinnen 2022 mussten bereits gehen

Folge 1: Emilie (19), Meline (20) und Pauline (18)

Emilie (19), Meline (20) und Pauline (18) Folge 2: Kim (20) und Wiebke (20)

Kim (20) und Wiebke (20) Folge 3: Lisa-Marie (22) und Kristina (20)

Lisa-Marie (22) und Kristina (20) Folge 4: Kashmira (20) und Lenara (24)

Kashmira (20) und (24) Folge 5: Laura W. (19)

(19) Folge 6 : Barbara (68) und Jasmin (23)

: Barbara (68) und Jasmin (23) Folge 7 : Julia (21) und Laura B. (20)

: Julia (21) und (20) Folge 8: Jessica (21) und Paulina (32)

Jessica (21) und Paulina (32) Folge 9: Annalotta (20)

Annalotta (20) Folge 10: Inka (19) und Viola (21)

Inka (19) und Viola (21) Folge 11: Amaya (18)

Amaya (18) Folge 12: Vanessa (20)

Vanessa (20) Folge 13: Sophie (25) und Juliana (19)

Sophie (25) und Juliana (19) Folge 14: Lena (21)

Lena (21) aus Teltow

BWL-Studentin Lena aus Teltow, nahe Berlin, liebt es Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen. Seien es Spiele- oder Kochabende, aber auch Partys in Bars und Clubs - Lena ist immer dabei. Die 21-Jährige beschreibt sich als offen und direkt und scheut sich nicht ihre Meinung zu sagen. Gleiches erwartet sie auch von ihren Mitmenschen. Wie das bei der Jury und den anderen Kandidatinnen von "Germany’s Next Topmodel" 2022 ankommt? Ihre offene Art reichte am Ende nicht aus und so musste die Berlinerin die Show am Ende von Folge 14 verlassen.

GNTM Kandidatin 2022: Lena Foto: Richard Hübner, ProSieben

Juliana (24) aus Berlin

Die Halbbrasilianerin Juliana spricht neben Deutsch und Englisch auch Portugiesisch. Sie arbeitet als Medizinische Fachangestellte und ist ein lebensfroher, charismatischer und energiegeladener Mensch. Die Berlinerin ist ungern allein und fühlt sich unter Menschen am wohlsten. Doch für GNMTM hat es leider nicht gereicht.

GNTM Kandidatin 2022: Juliana Foto: Richard Hübner, ProSieben

Sophie (18) aus Harsewinkel

Sophies Leidenschaft ist der Tanz. In der Verbandsliga tanzt die 18-Jährige Jazz und Modern Dance und liebt es so eine Geschichte zu erzählen. Wenn es um ihren Ehrgeiz geht, würde sich Sophie auf einer Skala von 1 bis 10 bei 11 einordnen: "Es ist mein eigener Anspruch, in meiner Model Karriere erfolgreich zu sein." In Folge 13 war aber leider erst einmal Schluss für Sophie.

GNTM Kandidatin 2022: Sophie Foto: Richard Hübner, ProSieben

Vanessa (20) aus Metzingen

Die 20-Jährige aus Baden-Württemberg fällt laut eigener Aussage durch ihr besonderes Erscheinungsbild und ihre starke Persönlichkeit auf. Aktuell macht sie eine Ausbildung zur Industriekauffrau und treibt nebenher gerne Sport, fotografiert und trifft ihre Freunde. Ihr Modeltraumjob ist es, auf einer Fashion Week zu laufen oder auf einem Cover eines großen Magazins zu sehen zu sein. Das will sie als eine der Teilnehmerinnen bei GNTM 2022 erreichen.

GNTM Kandidatin 2022: Vanessa Foto: Richard Hübner, ProSieben

Amaya (18) aus Böblingen

Die sportliche Amaya aus Baden-Württemberg geht in ihrer Freizeit seit Jahren ihren Hobbys Tanzen und Volleyball nach. Beruflich macht sie gerade eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement. Zu ihrer Teilnahme bei GNTM 2022 sagt sie: "Ich will ‚Germany’s Next Topmodel‘ werden, weil ich einen bedeutenden Fingerabdruck auf der Welt hinterlassen will, indem ich andere inspiriere und ermutige, genauso wie ich an ihre Träume zu glauben."

Foto: Richard Hübner

Inka (19) aus Nierstein

Bezüglich ihrer Modelkarriere hat die 19-jährige Kindergärtnerin eine genaue Vorstellung: Als begeisterte Hobbysportlerin würde sie gerne einmal für eine große Sportmarke wie Nike modeln. Sie ist der Meinung, dass weniger mehr sein kann und möchte als eine der Kandidatinnen bei GNTM 2022 Heidi mit ihrer Natürlichkeit überzeugen.

Foto: Richard Hübner

Viola (21) aus Bremen

In Bremen geboren, studiert Viola derzeit Soziale Arbeit in Dublin. Sie liebt es neue Erfahrungen zu sammeln und ihr wäre es am liebsten, wenn der Tag doppelt so viele Stunden hätte. Ihr Traumberuf aus der Kindheit war Postbotin. Jetzt möchte die 21-Jährige eine weitere neue Erfahrung machen: GNTM 2022 werden.

Foto: Richard Hübner

Annalotta (20) aus Schwerte

Genug Nervenkitzel gibt es für Annalotta nicht: Die 20-jährige Studentin liebt Extremsportarten. Zudem interessiert sie sich für Design, Architektur und Kunst. Genau wie ihr großes Vorbild Taylor Hill möchte Annalotta eines Tages Victoria’s-Secret-Angel sein. Mal sehen ob sie ihr Ziel erreicht und wie viel Nervenkitzel sie als eine der Teilnehmerinnen bei GNTM 2022 erwartet. Nach Folge 9 war die Reise bei "Germany`s next Topmodel" für Annalotta vorbei.

GNTM Kandidatin 2022: Annalotta Foto: Richard Hübner, ProSieben

Paulina (32) aus Berlin

Mit ihren 32-Jahren ist die Berlinerin älter als viele der anderen GNTM-Kandidatinnen 2022. Doch davon lässt sich Paulina nicht beeinflussen: "Ich will ,Germany´s Next Topmodel' werden, weil es mir wichtig ist, zu beweisen, dass man TOP sein kann, auch wenn man bereits in seinen Dreißigern ist. Ich finde es sehr traurig, dass die meisten ab 30 Jahren ihre großen Träume oftmals an den Nagel hängen, ganz nach dem Motto: ‚Jetzt ist es eh zu spät‘." In ihrer Vergangenheit konnte sie bereits ein wenig Modelerfahrungen sammeln. Ihr Traum zerplatzte dann aber in Folge 8, als sie GNTM 2022 verlassen musste.

GNTM Kandidatin 2022: Paulina Foto: Richard Hübner, ProSieben

Jessica (21) aus Berlin

Jessicas großer Traum ist es, einmal auf der New York Fashion Week zu laufen. Auch würde sie gerne einmal den Rapper Drake treffen, weil der einen großen Einfluss auf sie hat. Die angehende Schauspielerin ist bei ihren Freunden bekannt für ihre verrückte und ehrliche Art, sowie ihre positive Energie. Nun gehört sie zu den Kandidatinnen von GNTM 2022. In Folge 8 war für sie dann aber erst einmal Schluss mit GNTM.

GNTM Kandidatin 2022: Jessica Foto: Richard Hübner, ProSieben

Julia (21) aus Surberg

Die gelernte Kosmetikerin aus Bayern konnte bereits als Schülerin ihre ersten Modelerfahrungen sammeln. Zudem ist sie "seit 10 Jahren ein riesengroßer Fan" von "Germany's Next Topmodel" und liebt es vor der Kamera zu stehen. Ihr Ziel ist es, einmal für eine große Parfumkampagne zu modeln.

GNTM Kandidatin 2022: Julia Foto: Richard Hübner, ProSieben

Laura B. (20) aus Großenhain

Die 20-Jährige aus Sachsen könnte man als "Pferdemädchen" bezeichnen, denn Laura reitet in ihrer Freizeit leidenschaftlich gern auf ihren Pferden Amor und Contina. Dabei spürt sie eine tiefe Verbundenheit zu den Tieren. Auch ihr Traumshooting bezieht sich auf die Vierbeiner: Lauras Modeltraumjob ist ein Shooting mit Pferden am Meer.

GNTM Kandidatin 2022: Laura B. Foto: Richard Hübner, ProSieben

Barbara (68) aus Flensburg

Nur weil Barbara die älteste Kandidatin von "GNTM" 2022 ist, ist sie nicht weniger überzeugt von ihren Chancen: "Ich möchte unbedingt als erste Frau mit 68 Jahren ‚Germany’s Next Topmodel‘ werden, um allen älteren Frauen Mut zu machen und um zu zeigen, dass das Alter nur eine Zahl ist." Die 68-Jährige ist verheiratet, arbeitet als Friseurin und Fachkosmetikerin und zählt Skifahren, Wandern, Fitness, Yoga und spirituellen Tanz zu ihren liebsten Hobbys.

Foto: Richard Hübner

Jasmin (23) aus Düsseldorf

Für Jasmin ist eins klar: Die Höhen aber auch die Tiefen in ihrem Leben haben sie zu dem gemacht, was sie heute ist. Mit dieser Einstellung möchte sie als eine der Teilnehmerinnen bei GNTM 2022 zeigen, wie sie negative Erfahrungen in positive umwandeln kann. Das große Vorbild der 23-Jährigen ist Naomi Campbell, die sie unter anderem für ihre Zielstrebigkeit bewundert.

Foto: Richard Hübner

Laura W. (19) aus Günzach

Laura möchte als "Curvy Girl" mit ihrer Teilnahme bei GNTM 2022 für mehr Body Positivity sorgen. Ihre große Leidenschaft ist es, zu Reisen und dabei neue Menschen kennenzulernen sowie neue Kulturen zu entdecken. Außerdem hat sie ein Faible für Tattoos und Piercings. Die 19-Jährige muss GNTM dann jedoch in Folge 5 als schwächste Kandidatin verlassen.

GNTM Kandidatin 2022: Laura W. Foto: Richard Hübner, ProSieben

Kashmira (20) aus Winnenden

Seit ihrer Kindheit träumt Kashmira davon, "in extravaganten Kleidern über den Laufsteg zu laufen und vor der Kamera zu posen." Als eine der Teilnehmerinnen von GNTM 2022 wollte sie sich diesen Traum erfüllen. Sie hat drei jüngere Geschwister und ihre Eltern kommen beide gebürtig aus Sri Lanka. Wenn sie nicht gerade von ihrer Modelkarriere träumt, studiert die 20-Jährige Wirtschaftsingenieurwesen. In Folge 4 konnte die 20-Jährige dann aber weder beim Shooting noch beim Walk überzeugen.

GNTM Kandidatin 2022: Kashmira Foto: Richard Hübner, ProSieben

Lenara (24) aus Lingen

Seit einem Jahr tätowiert sich die 24-Jährige aus Niedersachsen selbst. Ihre Tattoos sind Sammlung von Personen, Momenten oder Dingen, die ihr wichtig sind. Als "Curvy Model" hat die gelehrte Hotelfachfrau sich zum Ziel genommen, andere Leute zu inspirieren, sich zu lieben und zu akzeptieren. Sie vertritt bezüglich der Body Positivity eine klare Meinung: "Alle Körper gehören normalisiert." In Folge 4 verlässt Lenara die Modelvilla aufgrund von Heimweh dann aber freiwillig.

GNTM Kandidatin 2022: Lenara Foto: Richard Hübner, ProSieben

Kristina (20) aus Lübeck

Kristina aus Lübeck liebt es vor der Kamera zu stehen und träumt seit ihrer Kindheit eine Kandidatin von "Germany's Next Topmodel" zu sein. Die 20-Jährige macht gerade eine Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten und geht in ihrer Freizeit gerne shoppen oder verbringt Zeit mit Familie und Freunden. "Germany's Next Topmodel" 2022 wird Kristina jedoch nicht.

GNTM, Kandidatinnen 2022: Kristina ist raus. Foto: Richard Hübner, ProSieben

Lisa-Marie (22) aus Hannover

Lisa-Marie kann auch mal über sich selbst lachen, insgesamt lacht sie oft und gerne. Sie beschreibt sich als "natürliches und lebensfrohes Mädchen, welches immer offen gegenüber neuen Herausforderungen ist." Als eines ihrer neuen Hobbies hat die 22-Jährige das Tortenbacken für sich entdeckt. Zudem geht die Studentin gerne ins Fitnessstudio oder mit ihrem Freund joggen. Bei GNTM gab es in Folge 3 jedoch kein Foto mehr für sie.

GNTM, Kandidatinnen 2022: Lisa-Marie ist raus. Foto: Richard Hübner, ProSieben

Emilie (19) aus Tafers

Die 19-jährige Schweizerin ist ein wahres Sprachtalent - mit Deutsch, Koreanisch, Italienisch, Englisch, Schweizerdeutsch und Französisch beherrscht sie ganze sechs Sprachen. In ihrer Freizeit liest sie zudem gerne Bücher und interessiert sich für die griechische Mythologie. Einer ihrer Träume ist es, auf einer Fashion Week in Seoul zu laufen. Dieses Vorhaben bleibt für sie aber ersteinmal noch weiterhin ein Traum.

GNTM, Kandidatinnen 2022: Emilie ist raus. Foto: Richard Hübner, ProSieben

Meline (20) aus Bergisch Gladbach

Für Meline ist Sport nicht nur ein Hobby, sondern mittlerweile auch ihr Beruf. Die 20-Jährige aus Bergisch Gladbach arbeitet als Servicekraft im Fitnessstudio. In ihrer Freizeit macht sie gern Home-Workouts oder geht ins Fitnessstudio. Viele Jahre war sie zudem Cheerleaderin. Bei der GNTM Jury konnte sie jedoch nicht so gut punkten.

GNTM, Kandidatinnen 2022: Meline ist raus. Foto: Richard Hübner, ProSieben

Pauline (18) aus Schwerte

Pauline beschreibt sich als eine aufgeweckte und fokussierte Person, die 100 Prozent gibt, um ihr Ziel zu erreichen. Zusammen mit ihrer Familie arbeitet sie als Schaustellerin und liebt das Rumreisen. Für GNTM 2022 hat es bei ihr jedoch nicht gereicht.

GNTM, Kandidatinnen 2022: Pauline ist raus. Foto: Richard Hübner, ProSieben

Kim (20) aus Rheine

Mit der Teilnahme an GNTM 2022 verwirklicht sich die 20-Jährige ihren Kindheitstraum. Sie hofft einmal bei einer Victoria’s-Secret-Fashion-Show mitlaufen zu können. Sich selbst beschreibt Kim als eine selbstbewusste und ehrgeizige Frau. Sie musste jedoch in Folge 2 die Show verlassen.

GNTM, Kandidatinnen 2022: Kim ist raus. Foto: Richard Hübner, ProSieben

Wiebke (20) aus Berlin

Die 20-jährige Berlinerin war die erste Kandidatin, die über 1,90 m groß ist. Seit 15 Jahren spielt sie Basketball - mittlerweile auf Profiniveau. Erste Modelerfahrungen konnte Wiebke unter anderen in den USA sammeln. Doch leider hat es nicht ausgereicht.

GNTM, Kandidatinnen 2022: Wiebke ist raus. Foto: Richard Hübner, ProSieben

GNTM-Kandidatinnen 2022: Diese Teilnehmerinnen sind noch dabei

Zugelassen wurden bei GNTM 2022 Teilnehmerinnen mit einer Konfektionsgröße zwischen 30 und 54, damit sind einige Größen mehr erlaubt als früher. Auch beim Alter gibt es Neuheiten in Staffel 17: Unter den Kandidatinnen sind drei über 50-Jährige dabei - das älteste Model ist 68 Jahre alt.

Wir geben Ihnen hier einen Überblick über alle Kandidatinnen von GNTM 2022:

Anita (20) aus Neustadt an der Donau

Die 20-Jährige lebt mit ihren Eltern, Geschwistern und jeder Menge Tieren auf einem Bauernhof in Bayern. Sie ist gelernte Hotelfachfrau und bezeichnet sich als lebenslustig, spontan, loyal, dramatisch, ehrgeizig, eigensinnig und aufgeschlossen. Intrigen und Unehrlichkeit kann Antia gar nicht ausstehen. Wie sie wohl mit den anderen GNTM-Kandidatinnen 2022 klarkommt?

GNTM Kandidatin 2022: Anita Foto: Richard Hübner, ProSieben

Lieselotte (66) aus Berlin

Mit ihrer positiven Art möchte Liselotte andere inspirieren und ihnen Mut machen. Die 66-Jährige ist eine der ältesten Teilnehmerinnen von GNTM 2022 und arbeitet als Musikerin und Lehrerin. Lieselotte ist überzeugt, dass ihre positive Einstellung ihr dabei half nach einem schweren Unfall das Laufen wieder zu lernen.

GNTM Kandidatin 2022: Lieselotte Foto: Richard Hübner, ProSieben

Lou-Anne (18) aus Klosterneuburg

Die 18-Jährige aus Klosterneuburg Lou-Anne ist in Monte Carlo geboren, lebt nun aber schon lange in Österreich. Lou-Anne kann sich sowohl fürs Backen als auch fürs Nähen sehr begeistern. Nach der Schule hat sie daher überlegt, auf eine Modeschule zu gehen. Letztendlich entschied sie sich aber für den Beruf der Stylistin. Jetzt ist sie motiviert ihr Ziel zu erreichen und Gewinnerin bei GNTM 2022 zu werden.

GNTM Kandidatin 2022: Lou-Anne Foto: Richard Hübner, ProSieben

Luca (19) aus München

Luca ist relativ klein und entspricht damit nicht den klassischen Modelmaßen. Doch gerade deshalb möchte sie "Germany's next Topmodel" 2022 gewinnen. Sie möchte zeigen, "dass auch mal ein kleines Model im Finale den Sieg holt." Ihr Selbstbewusstsein stärkt die Münchnerin mit Spiritualität - Luca glaubt an die Wirkung von Kristallen.

GNTM Kandidatin 2022: Luca Foto: Richard Hübner, ProSieben

Martina (50) aus Klosterneuburg

Schon in den 90er Jahren konnte Martina Erfahrungen im Modelbusiness sammeln. Heute arbeitet die Österreicherin als selbstständige Trainerin, Coach und Videografin. Ihr Alter sieht die 50-Jährige eher als Vorteil anstatt als Manko. Als erste GNTM-Kandidatin tritt Martina zusammen mit ihrer Tochter (Lou-Anne) an.

GNTM Kandidatin 2022: Martina Foto: Richard Hübner, ProSieben

Noella (24) aus Berlin

Noella hat sich vorgenommen GNTM 2022 zu werden, damit ihre Reise nach Deutschland nicht umsonst war. Die 24-Jährige ist Kongolesin und arbeitet als Altenpflegerin. Ihren Ehrgeiz beschreibt sie als eine ihrer stärksten Eigenschaften.

GNTM Kandidatin 2022: Noella Foto: Richard Hübner, ProSieben

Vivien (21) aus Prien am Chiemsee

Vivien verliert ihr Ziel nie aus den Augen und ist, wenn es drauf ankommt, sehr konzentriert. Die 21-Jährige aus Bayern will GNTM 2022 werden, um sich ihren lang ersehnten Traum zu erfüllen. Die Eltern der Auszubildenden kommen aus Russland, weshalb Vivien neben Deutsch auch die russische Sprache beherrscht. Ihr russisches Lieblingsessen sind Wareniki. Das sind Teigtaschen mit Kartoffelfüllung.

GNTM Kandidatin 2022: Vivien Foto: Richard Hübner, ProSieben