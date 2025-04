Sprayer wird von Polizei erwischt - und will weitermachen

Einen jungen Graffiti-Sprayer hat die Polizei in Göppingen über Nacht in Gewahrsam genommen, weil er weitere illegale Aktionen angekündigt hat. Streifenbeamte hatten den 18-Jährigen in der Nacht auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen. Nach Polizeiangaben hatte er im Bereich der Schillerstraße mehrere Schilder und Fassaden mit Sprühfarbe und Edding beschmiert und unter anderem „ACAB“ geschrieben, das Kürzel für „All cops are bastards“ (“Alle Polizisten sind Bastarde“).

Nach Klärung seiner Identität wäre er eigentlich auf freien Fuß gesetzt worden. Doch weil er bei der Polizei angekündigt haben soll, zu Hause weitere Spraydosen zu holen und weitere Sachbeschädigungen zu begehen, musste er vorläufig bleiben.