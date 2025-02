Gewinnerin bei „Golden Bachelor“: Wer hat gewonnen? Das ist die Siegerin

Im Rahmen der neuen Datingshow „Golden Bachelor“ hat sich mit Franz Stärk erstmals in Deutschland ein Mann im besten Alter auf die Suche nach einer neuen Liebe gemacht. Ursprünglich stammt das Format aus den USA. Im Prinzip gelten die gleichen Regeln wie bei der Standardversion des Dating-Formats, mit dem einzigen Unterschied, dass sowohl der Rosenkavalier selbst als auch die Kandidatinnen schon etwas älter sind. Aus insgesamt achtzehn Single-Damen hat der 73-jährige Franz Woche für Woche Frauen aussortiert, bis am Ende nur noch zwei übrig waren. Im Finale vergab der erste deutsche „Golden Bachelor“ seine letzte Rose. Die entscheidende Episode ist ab dem 4. Februar 2025 online auf RTL+ verfügbar.

Welche Kandidatinnen standen im Finale? Wer hat gewonnen und wer musste schon im Laufe der Staffel seine Koffer packen? Antworten auf diese Fragen sowie alle weiteren Infos gibt es hier.

Finale von "Golden Bachelor": Wer hat gewonnen?

Von ursprünglich achtzehn Kandidatinnen blieben am Ende nur noch zwei übrig: Sylvia und Lise schafften es bis ins Finale und wurden von Franz Stärk jeweils zu einem romantischen Dreamdate eingeladen. Während Sylvia anschließend das Übernachtungsdate wahrnahm, entschied sich Lise dafür, am Ende des Dates in ihrem eigenen Zimmer zu schlafen. Dem „Golden Bachelor“ selbst fiel die Entscheidung dennoch nicht leicht. Letzten Endes vergab er seine letzte Rose aber an Sylvia. Lise nahm es sportlich, schließlich hatte sie kurz vorher selbst eingeräumt, nicht wirklich verliebt zu sein. „Liebe Sylvia, ich habe mich in dich verliebt“, gestand Franz schließlich seiner Auserwählten. „Deswegen möchte ich dich fragen, ob du bereit bist, mit mir unser drittes Leben zu teilen?“ Von der 62-Jährigen gab es daraufhin ein klares „Ja“, sie nahm die goldene Rose strahlend entgegen.

Gewinnerin von „Golden Bachelor“: Das sagte sie nach dem Sieg

Siegerin Sylvia schien ihr Glück zunächst nicht so recht fassen zu können. „Oh mein Gott, wirklich?“, lautete ihre erste Reaktion. Gleich darauf zeigte sie sich aber sehr gerührt: „So schöne Worte hast du gefunden, lieber Franz“, freute sie sich über seine kleine Ansprache. Zur Krönung erhielt sie natürlich die finale Rose vom „Golden Bachelor“, die in diesem Fall tatsächlich vergoldet war. „Oh mein Gott! Die goldene Rose, die niemals verblüht“, so Sylvias begeisterter Kommentar dazu. Die 62-Jährige hofft, dass auch ihre Liebe zu Franz ewig anhält.

„Golden Bachelor“: Wer ist raus? Das waren die Kandidatinnen

Wie bereits erwähnt, waren zu Beginn der Sendung achtzehn Single-Damen im Rennen. Nach und nach wurden sie aber von Franz rausgewählt, so manche Kandidatin verließ das Format auch freiwillig. Hier einmal die ausgeschiedenen Teilnehmerinnen im Überblick, sortiert nach der Reihenfolge des Exits:

Finale: Lise

Folge 10: Mercedes

Folge 9: Ute Sch.

Folge 9: Sabine Si.

Folge 9: Susanne

Folge 9: Kerstin

Folge 8: Mona

Folge 8: Christiane

Folge 8: Britta

Folge 7: Christin (freiwillig)

Folge 6: Birgit L.

Folge 6: Bärbel

Folge 6: Ute St. (freiwillig)

Folge 4: Birgit T.

Folge 4: Astrid

Folge 1 & 2: Sabine St.

Folge 1 & 2: Sonja

„Golden Bachelor“: Gibt es ein Wiedersehen?

Ein klassisches Wiedersehen, wie es bei regulären „Bachelor“-Staffeln oder anderen Formaten wie zum Beispiel dem „Sommerhaus der Stars“ oft direkt im Anschluss an das Finale gezeigt wird, ist nicht geplant. Franz Stärk und seine Auserwählte Sylvia werden den Zuschauern aber trotzdem verraten, wie sich ihre Beziehung seit dem Dreh-Schluss entwickelt hat. „Am 4. Februar geht gegen 18 Uhr ein Wiedersehen des finalen Rosen-Paars auf unserem YouTube-Kanal online“, verriet eine RTL-Sprecherin gegenüber des Portals TVMovie.de.