Golden Globes 2022: Alle Nominierungen im Überblick

Am 9. Januar werden wieder die Golden Globe Awards verliehen. In diesem Jahr bereits zum 79. mal. Alle Nominierungen für die Golden Globes 2022 finden Sie hier.

Die Nominierungen für den diesjährigen 79. Golden Globe Award stehen fest. Die Golden Globes zählen zu den wichtigsten Filmpreisen Amerikas - bedeutender ist nur der Oscar.

2021 wurde der Roadmovie "Nomadland" von Regisseurin Chloé Zhao zum besten Filmdrama gekürt. Der Film "Borat Subsequent Moviefilm" von Regisseur Jason Woliner konnte sich einen Golden Globe für den besten Comedy-Film sichern.

Auch in diesem Jahr werden wieder in mehr als 20 Kategorien Preise vergeben. Wir geben einen Überblick über alle Nominierten der Golden Globes 2022.

Video: AFP

Golden Globes 2022: Nominierungen im Bereich Film

Bester Film – Drama

Gewinner: "The Power of the Dog" – Regie: Jane Campion

" Belfast " – Regie: Kenneth Branagh

" – Regie: "Coda" – Regie: Siân Heder

"Dune" – Regie: Denis Villeneuve

"King Richard" – Regie: Reinaldo Marcus Green

"The Power of the Dog" – Regie: Jane Campion

Bester Film – Komödie/Musical

Gewinner: "West Side Story" – Regie: Steven Spielberg

"Cyrano" – Regie: Joe Wright

"Don’t Look Up" – Regie: Adam McKay

"Licorice Pizza" – Regie: Paul Thomas Anderson

"Tick, Tick…Boom!" – Regie: Lin-Manuel Miranda

" West Side Story " – Regie: Steven Spielberg

Beste Regie

Gewinner: Jane Campion – "The Power of the Dog"

Kenneth Branagh – " Belfast "

– " " Jane Campion – "The Power of the Dog"

– "The Power of the Dog" Maggie Gyllenhaal – "The Lost Daughter"

– "The Lost Daughter" Steven Spielberg – " West Side Story "

– " " Denis Villeneuve – "Dune"

Bester Hauptdarsteller – Drama

Gewinner: Will Smith – "King Richard"

Mahershala Ali – " Swan Song "

" Javier Bardem – "Being the Ricardos"

– "Being the Ricardos" Benedict Cumberbatch – "The Power of the Dog"

– "The Power of the Dog" Will Smith – "King Richard"

– "King Richard" Denzel Washington – "The Tragedy of Macbeth"

Beste Hauptdarstellerin – Drama

Gewinner: Nicole Kidman – "Being the Ricardos"

Jessica Chastain – "The Eyes of Tammy Faye"

– "The Eyes of Tammy Faye" Olivia Colman – "The Lost Daughter"

– "The Lost Daughter" Lady Gaga – "House of Gucci "

– "House of " Nicole Kidman – "Being the Ricardos"

– "Being the Ricardos" Kristen Stewart – "Spencer"

Bester Hauptdarsteller – Komödie/Musical

Gewinner: Andrew Garfield – "Tick, Tick…Boom!"

Leonardo DiCaprio – "Don’t Look Up"

– "Don’t Look Up" Peter Dinklage – "Cyrano"

– "Cyrano" Andrew Garfield – "Tick, Tick…Boom!"

– "Tick, Tick…Boom!" Cooper Hoffman – "Licorice Pizza"

– "Licorice Pizza" Anthony Ramos – "In the Heights"

Beste Hauptdarstellerin – Komödie/Musical

Gewinner: Rachel Zegler – "West Side Story"

Marion Cotillard – "Annette"

– "Annette" Alana Haim – "Licorice Pizza"

– "Licorice Pizza" Jennifer Lawrence – "Don’t Look Up"

– "Don’t Look Up" Emma Stone – "Cruella"

– "Cruella" Rachel Zegler – " West Side Story "

Bester Nebendarsteller

Gewinner: Kodi Smit-McPhee – "The Power of the Dog"

Ben Affleck – "The Tender Bar"

– "The Tender Bar" Jamie Dornan – " Belfast "

– " " Ciarán Hinds – " Belfast "

– " " Troy Kotsur – "Coda"

Kodi Smit-McPhee – "The Power of the Dog"

Beste Nebendarstellerin

Gewinner: Ariana DeBose – "West Side Story"

Caitriona Balfe – " Belfast "

– " " Ariana DeBose – " West Side Story "

" Kirsten Dunst – "The Power of the Dog"

– "The Power of the Dog" Aunjanue Ellis – "King Richard"

– "King Richard" Ruth Negga – "Passing"

Bestes Drehbuch

Gewinner: Kenneth Branagh – "Belfast"

Paul Thomas Anderson – "Licorice Pizza"

– "Licorice Pizza" Kenneth Branagh – " Belfast "

– " " Jane Campion – "The Power of the Dog"

– "The Power of the Dog" Adam McKay – "Don’t Look Up"

– "Don’t Look Up" Aaron Sorkin – "Being the Ricardos"

Beste Filmmusik

Gewinner: Hans Zimmer – "Dune"

Alexandre Desplat – "The French Dispatch"

– "The French Dispatch" Germaine Franco – "Encanto"

– "Encanto" Jonny Greenwood – "The Power of the Dog"

– "The Power of the Dog" Alberto Iglesias – "Madres paralelas"

– "Madres paralelas" Hans Zimmer – "Dune"

Bester Filmsong

Gewinner: "No Time to Die" – Billie Eilish und Finneas O’Connell – "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben"

"Be Alive" – Dixson, Beyoncé – "King Richard"

"Dos Oruguitas" – Lin-Manuel Miranda – "Encanto"

– "Encanto" "Down to Joy" – Van Morrison – " Belfast "

– " " "Here I Am" – Carole King , Jennifer Hudson und Jamie Hartman – "Respect"

, und – "Respect" "No Time to Die" – Billie Eilish und Finneas O’Connell – "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben"

Bester Animationsfilm

Gewinner: "Encanto"

"Encanto"

"Flee"

"Luca"

"My Sunny Maad"

"Raya and the Last Dragon"

Bester fremdsprachiger Film

Gewinner: "Drive my Car" (ドライブ・マイ・カー, Doraibu mai kā) – Japan

"Abteil Nr. 6" (Hytti nro 6) – Finnland

"Drive my Car" (ドライブ・マイ・カー, Doraibu mai kā) – Japan

"The Hand of God" (È stata la mano di Dio) – Italien

"A Hero" (قهرمان / Ghahreman) – Iran

"Parallele Mütter" (Madres paralelas) – Spanien

Golden Globes 2022: Die Nominierungen im Bereich Fernsehen und TV

Beste Serie – Drama

Gewinner: "Succession"

"Lupin"

"The Morning Show"

"Pose"

" Squid Game"

Game" " Succession "

Bester Serien-Hauptdarsteller – Drama

Gewinner: Jeremy Strong – "Succession"

Brian Cox – " Succession "

– " " Lee Jung-jae – " Squid Game"

Game" Billy Porter – "Pose"

– "Pose" Jeremy Strong – " Succession "

– " " Omar Sy – "Lupin"

Beste Serien-Hauptdarstellerin – Drama

Gewinner: MJ Rodriguez – "Pose"

Uzo Aduba – "In Treatment"

Jennifer Aniston – "The Morning Show"

– "The Morning Show" Christine Baranski – "The Good Fight"

– "The Good Fight" Elisabeth Moss – "The Handmaid's Tale"

MJ Rodriguez – "Pose"

Beste Serie – Komödie/Musical

Gewinner: "Hacks"

"The Great"

"Hacks"

"Only Murders in the Building"

"Reservation Dogs"

" Ted Lasso "

Bester Serien-Hauptdarsteller – Komödie/Musical

Gewinner: Jason Sudeikis – "Ted Lasso"

Anthony Anderson – "Black-ish"

– "Black-ish" Nicholas Hoult – "The Great"

– "The Great" Steve Martin – "Only Murders in the Building"

– "Only Murders in the Building" Martin Short – "Only Murders in the Building"

– "Only Murders in the Building" Jason Sudeikis – " Ted Lasso "

Beste Serien-Hauptdarstellerin – Komödie/Musical

Gewinner: Jean Smart – "Hacks"

Hannah Einbinder – "Hacks"

Elle Fanning – "The Great"

– "The Great" Issa Rae – "Insecure"

– "Insecure" Tracee Ellis Ross – "Black-ish"

– "Black-ish" Jean Smart – "Hacks"

Beste Miniserie oder Fernsehfilm

Gewinner: "The Underground Railroad"

"Dopesick"

"Impeachment: American Crime Story"

"Maid"

"Mare of Easttown"

"The Underground Railroad"

Bester Hauptdarsteller – Miniserie oder Fernsehfilm

Gewinner: Michael Keaton – "Dopesick"

Paul Bettany – "WandaVision"

– "WandaVision" Oscar Isaac – "Scenes from a Marriage"

– "Scenes from a Marriage" Michael Keaton – "Dopesick"

– "Dopesick" Ewan McGregor – "Halston"

– "Halston" Tahar Rahim – "The Serpent"

Beste Hauptdarstellerin – Miniserie oder Fernsehfilm

Gewinner: Kate Winslet – "Mare of Easttown"

Jessica Chastain – "Scenes from a Marriage"

– "Scenes from a Marriage" Cynthia Erivo – "Genius: Aretha"

Elizabeth Olsen – "WandaVision"

– "WandaVision" Margaret Qualley – "Maid"

Kate Winslet – "Mare of Easttown"

Bester Nebendarsteller – Serie, Miniserie oder Fernsehfilm

Gewinner: Oh Young-soo – "Squid Game"

Billy Crudup – "The Morning Show"

– "The Morning Show" Kieran Culkin – " Succession

– " Mark Duplass – "The Morning Show"

Brett Goldstein – " Ted Lasso "

– " " Oh Young-soo – " Squid Game"

Beste Nebendarstellerin – Serie, Miniserie oder Fernsehfilm

Gewinner: Sarah Snook – "Succession"

Jennifer Coolidge – "The White Lotus"

– "The White Lotus" Kaitlyn Dever – "Dopesick"

– "Dopesick" Andie MacDowell – "Maid"

– "Maid" Sarah Snook – " Succession "

– " " Hannah Waddingham – "Ted L"

(AZ)