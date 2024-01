Hat Cillian Murphy Lippenstift auf der Nase?

Cillian Murphy hat eine Auszeichnung als bester Drama-Darsteller gewonnen. Auf der Bühne steht jedoch zunächst nicht seine Leistung, sondern Lippenstift im Vordergrund. Was ist passiert?

"Oppenheimer" ist der große Abräumer bei den Golden Globes - auch Hauptdarsteller Cillian Murphy hat eine Trophäe gewonnen. Seine Dankesrede begann der 47-Jährige mit einer besonderen Frage.

"Oh Mann. Nun die erste Frage: Habe ich Lippenstift auf der Nase?", scherzte der Ire auf der Bühne. Seine Frau, die Künstlerin Yvonne McGuinness, hatte ihm zuvor einen Kuss gegeben, nachdem Murphy als Gewinner bekanntgegeben worden war. "Ich werde es einfach so lassen", sagte Murphy in Bezug auf seine Nase - die wohl vom Lippenstift noch etwas rötlich aussah.

"Oppenheimer" von Christopher Nolan trumpfte in der Nacht mit fünf Globe-Trophäen auf. Murphy gewann als bester Drama-Darsteller.

(dpa)