Gibt es in diesem Jahr den goldenen Oktober?

Es gibt ja vieles. Aber beim Blick aus dem Fenster ins Dauerregengrau stellt sich schon die Frage, ob es in diesem Jahr noch einen „goldenen Oktober“ geben wird. Und was ein goldener Oktober überhaupt ist. Antworten darauf kennt, wie so oft in Deutschland, eine Behörde. In dem Fall eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr. Oder griffiger und bekannter: der Deutsche Wetterdienst.

Ein Hoch auf das stabile Hoch über Mittel- und Osteuropa!

Der erklärt, dass als „goldener Oktober“ eine Schönwetterperiode bezeichnet wird, die häufig Mitte Oktober auftritt. Es handele sich hierbei um eine andauernde sonnige Wetterlage, deren Ursache ein stabiles Hoch über Mittel- beziehungsweise Osteuropa sei. Das ist behördlich korrekt, doch wenig stimmungsaufhellend oder gar poetisch.

Wobei die Aufgabe des Deutschen Wetterdienstes auch nicht in Stimmungsaufhellung und Poesie besteht. Darauf verstand sich einst Friedrich Hebbel, der das Wesen des goldenen Oktobers formvollendet in seinem „Herbstbild“ einfing: „Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah! / Die Luft ist still, als atmete man kaum, / Und dennoch fallen raschelnd, fern und nah, / Die schönsten Früchte ab von jedem Baum. / O stört sie nicht, die Feier der Natur! / Dies ist die Lese, die sie selber hält, / Denn heute löst sich von den Zweigen nur, / Was vor dem milden Strahl der Sonne fällt.“

So sind die Aussichten für den Süden Deutschlands

Wie milde Sonnenstrahlen einer bereits tief stehenden Sonne, die die Blätter der Bäume golden wirken lassen (daher der Name), gehört der Nebel zum goldenen Oktober. Weil, das weiß wiederum der Deutsche Wetterdienst, meist große Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht herrschen – und morgens vielerorts dann Nebel aufzieht.

Und wie sind nun die Aussichten? Wird der Oktober 2025 ein goldener? Werden milde Sonnenstrahlen uns wärmen? Prognosen sind schwierig, bei Wettervorhersage-Dienstleistern finden sich die Worte „wechselhaft“ und „regional unterschiedlich“. Für den Süden Deutschlands aber auch eine kurze Phase von Temperaturen um die 18 Grad.