"Good Omens" Staffel 2: Start, Handlung, Besetzung

"Good Omens" bekommt eine zweite Staffel bei Amazon Prime Video. Wir informieren Sie hier über den Start, die Handlung und die Schauspieler in der Besetzung.

Gute Nachrichten für alle Fans des Fantasy-Dramas "Good Omens". Die Serie bekommt nun endlich ihre zweite Staffel, und dies obwohl eigentlich nur eine Staffel geplant war - die Dreharbeiten hatten bereits 2021 in London begonnen. "Good Omens" basiert auf dem gleichnamigen Roman, der von den Autoren Terry Pratchett und Neil Gaiman verfasst wurde.

Außerdem fungiert Neil Gaiman zusammen mit Douglas Mackinnon, der auch als Regisseur bei der Umsetzung der Serie tätig ist, als Executive Producer. Produziert wurde die zweite Staffel von "Good Omens" in Zusammenarbeit von Amazon Studios, BBC Studios Productions, The Blank Corporation und Narrativia.

Hier erhalten Sie alle Infos zum Start-Termin von Staffel 2, zur Handlung, zu den Folgen und zu den Darstellern im Cast. Außerdem finden Sie am Ende des Artikels den offiziellen Trailer.

Start-Termin: Ab wann ist Staffel 2 von "Good Omens" bei Amazon Prime zu sehen?

Staffel 2 von "Good Omens" wird in diesem Sommer bei Amazon Prime Video in Deutschland zu sehen sein. Bis vor Kurzem gab es noch keinen genauen Start-Termin, doch nun ist die Katze aus dem Sack: Am 28. Juli 2023 geht es los. Das bedeutet: ziemlich exakt vier Jahre nach der ersten Staffel, die Ende Mai 2019 veröffentlicht wurde.

Handlung: Worum geht es in Staffel 2 von "Good Omens"?

Die zweite Staffel von "Good Omens" erzählt die Geschichte von der außergewöhnlichen Freundschaft zwischen dem pedantisch angehauchten Engel und Buchhändler Aziraphale und dem schnelllebigen Dämon Crowley weiter. Auch dieses Mal erleben die beiden wieder so einige Abenteuer. Während die erste Staffel rein auf dem Roman von Terry Pratchett und Neil Gaiman basierte, tauchen die neuen Folgen von Good Omens in völlig neue Storys ein, die über das ursprüngliche Quellenmaterial des Romans ein ganzes Stück hinausgehen.

Aziraphale und Crowley, die in der ersten Staffel die Apokalypse verhindern konnten, führen mittlerweile wieder ein ganz normales Leben auf der Erde und leben im Londoner Stadtteil Soho. Doch plötzlich verkündet ein Bote den beiden Freunden ein überraschendes Mysterium. In Staffel 2 dürfte es mit der Ruhe auf Erden wohl schon bald wieder vorbei sein.

Episoden: Die Folgen der Staffel 2 von "Good Omens" bei Amazon Prime Video

Die zweite Staffel von "Good Omens" wird insgesamt sechs Folgen umfassen. Experten gehen davon aus, dass die Episoden wieder zwischen 50 und 60 Minuten lang sein werden. Mit dem Starttermin am 28. Juli 2023 werden dann sämtliche Folgen abrufbar sein.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Good Omens", Staffel 2?

Das ist momentan über den Cast der Staffel 2 von "Good Omens" bekannt:

Michael Sheen als Engel Aziraphale

als David Tennant als Dämon Crowley

Jon Hamm als Erzengel Gabriel

als Doon Mackichan als Erzengel Michael

Gloria Obianyo als Uriel

Derek Jacobi als Metatron

Liz Carr als Engel Saragel

Quelin Sepulveda als Engel Murien

Shelley Conn als Dämon Beelzebub

Mark Gatiss

Steve Pemberton

Reece Shearsmith

Der offizielle Trailer zu "Good Omens", Staffel 2

Zur Staffel 2 der Amazon-Serie "Good Omes" wurde mittlerweile auch ein Trailer veröffentlicht. Hier kommt er: