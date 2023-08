"Goodbye Deutschland": Familie Lehnberg hat Komplikationen in der Schwangerschaft

"Goodbye Deutschland"-Auswanderer Mike und Jennifer Lehnberg erwarten ihr zweites Kind. Doch nun kam ein erschreckender Befund.

Bereits seit sechs Jahren lebt Familie Lehnberg ihren Auswander-Traum. In Florida leiten Mike und Jenny erfolgreich zwei Fast-Food-Restaurants, haben eine kleine Tochter - und nun steht eigentlich auch bald die Geburt des zweiten Kindes bevor. Doch eine Ultraschalluntersuchung zeigt: es gibt Komplikationen.

"Goodbye Deutschland": Familie Lehnberg erhält besorgniserregende Diagnose

Bei einer Routineuntersuchung stellt der Arzt eine Anomalie an der Nabelschnur fest: Sie sitzt nicht da, wo sie normalerweise sein soll. "Normalerweise setzt die Nabelschnur mittig an der Plazenta an und bei mir haben sie gesehen, dass die ein bisschen versetzt ist", erklärt Jennifer Lehnberg in der neuen Folge "Goodbye Deutschland". Insertio velamentosa nenne man das in der Medizin.

Sollte das Kind dadurch unterversorgt sein, könnte das zu Missbildungen beim Neugeborenen führen. Aber nicht nur das: Sollte die Nabelschnur durch ihre Fehllage reißen, kann das zu Blutungen führen und im schlimmsten Fall zu einer Fehlgeburt. Auch Mama Jennifer schwelge in so einem Fall in Lebensgefahr.

Momentan sei aber mit dem Kind noch alles in Ordnung, betonen die Ärzte bei einem erneuten Ultraschalltermin.

"Goodbye Deutschland": Vater Mike in großer Sorge

Besonders Mike hat mit der Situation zu kämpfen. Er verlor bereits in einer früheren Beziehung vor zehn Jahren ein Kind. Die jetzigen Komplikationen lassen das Erlebte wieder bei dem 40-Jährigen aufkommen. Damit sich so ein Vorfall nicht wiederholt, werden Jennifer und das ungeborene Kind nun regelmäßig von einem Spezialisten kontrolliert.

Aber ein weiteres Problem scheint sich bei Familie Lehnberg aufzutun: Während die 35-jährige Jennifer am liebsten wieder zurück nach Deutschland würde, kann sich Mike eine Zukunft nur in den USA vorstellen.

Wie es für die Lehnbergs weitergeht, sehen Sie in der neuen Folge "Goodbye Deutschland" am 7. August um 20.15 Uhr bei VOX.