Android 14: Welche Handys erhalten das Update und wann ist der Release?

Das neue Google-Betriebssystem Android 14 soll bald seinen Release haben. Hier erfahren Sie, welche Neuerungen es geben soll und welche Handys das Update erhalten.

Erst Mitte August dieses Jahres hat der Suchmaschinen- und Software-Riese Google die Entwicklung seines Betriebssystems Android 13 offiziell für beendet erklärt, da steht auch schon sein Nachfolger in den Startlöchern.

Die Entwicklung von Android 14 soll laut Angaben des Herstellers bereits vor der Fertigstellung von Android 13 begonnen haben. Nach und nach sickert in die Öffentlichkeit durch, welche Neuerungen und Funktionen die Version, die voraussichtlich 2023 auf den Markt kommt, bieten wird und welche Geräte - Smartphones und Tablets - von der Aktualisierung betroffen sein sollen. Hier erfahren Sie alles zum neuen Google-Betriebssystem-Update.

Wie soll das neue Android 14 heißen?

Google hat zwar die Namensgebung als Teil der offiziellen Marketingkampagne seiner Android-Betriebssysteme nach Android 10 aufgegeben, doch die Tradition, den Neuerscheinungen Namen in Anlehnung an Süßigkeiten oder Nachspeisen zu geben, soll unter Konzernentwicklern und -Ingenieuren weiterleben.

Für das Jahr 2023 gibt es allerdings nicht viele Optionen in Sachen Dessert-Auswahl. Im Alphabet sind die Versionen bei "U" angelangt. Insidern zufolge soll das neue Baby der Entwickler nun "Upside Down Cake" (umgedrehter oder gestürzter Kuchen) getauft worden sein.

Android 14: Welche Handys und Tablets erhalten das Update?

Einige Handy- und Tablet-Anbieter haben bereits eine Aktualisierung auf Android 14 angekündigt, hier lesen Sie eine Auswahl von Modellen, denen ein Update in Aussicht gestellt wird:

Xiaomi : Poco M4 5G, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Redmi 10 5G, Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro, Redmi Pad

: Poco M4 5G, 12 Lite, 12 Pro, 12, Redmi 10 5G, 12T, 12T Pro, Redmi Pad Google : Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 5a 5G, Pixel 5, Pixel, 4a 5G, auch Googles Neuerscheinungen für den kommenden Herbst (Pixel 7 und Pixel 7 Pro) wird selbstverständlich ein Android 14-Update zuteilkommen.

: Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 5a 5G, Pixel 5, Pixel, 4a 5G, auch Neuerscheinungen für den kommenden Herbst (Pixel 7 und Pixel 7 Pro) wird selbstverständlich ein 14-Update zuteilkommen. Samsung : Galaxy S21 FE, Galaxy S22, Galaxy S22, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4, Galaxy A52s, Galaxy A53

: Galaxy FE, Galaxy S22, Galaxy S22, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4, Galaxy A52s, Galaxy A53 Nokia : Nokia G60, Nokia X30

: G60, X30 Lenovo (Tablets): Lenovo P11, Lenovo P11 Pro

(Tablets): P11, P11 Pro Motorola : Motorola Edge30 Ultra, Motorola Edge30 Neo, Motorola Edge30 Fusion

: Edge30 Ultra, Edge30 Neo, Edge30 Fusion Kleinere Anbieter: Fairphone 4, Nothing Phone (1), Gigaset GX6

Wann ist der Release von Android 14?

Zum Start-Termin von Android 14 gibt es noch keine offiziellen Angaben. Wenn man sich am Zeitplan von Android 13 orientiert, ist mit einem Release der ersten Beta-Version aber im April 2023 zu rechnen und mit der finalen Version dann im August oder September 2023.

Android-14-Neuerung: Benutzerfreundliche Navigation mit neuer "Zurück-Option"

Im "alten" Betriebssystem Android 13 gelangen die Nutzer von Apps durch eine Berührung zurück ins Menü innerhalb der Anwendung oder auf den Hauptbildschirm des Smartphones. Doch Google zufolge führt die "Zurück-Option" manchmal dazu, dass "Anwender die App versehentlich verlassen".

Bei Android 14 soll das besser werden. Laut dem hauseigenen Nachrichtenkanal 9to5google soll eine neue Einstellung, die sogenannte "Predictive Back Gesture", Abhilfe schaffen. Bevor es zukünftig zum Verlassen der App kommt, müssen Benutzer demnach eine Exit-Animation passieren. Die "Predictive Back Gesture" soll als Standardeinstellung vorgesehen sein.

Satelliten-Verknüpfung bei Funkloch als Android-14-Neuerung

Eine weitere Information, die bereits andeutungsweise durchgesickert ist, scheint hingegen weitaus spektakulärer zu sein. Wie Google-Entwickler Hiroshi Lockheimer in einem Tweet schrieb, sollen im Falle eines Funklochs Android 14-Geräte eine Verbindung zu Satelliten herstellen und damit zumindest SMS und Anrufe tätigen können.

Apple hat übrigens bei seinem iPhone 14 eine ähnliche Technologie verbaut, die in abgelegenen Gebieten die Kommunikation via Satellit ermöglicht, um zumindest einen Notruf absetzen zu können. Google arbeitet dafür angeblich mit dem Raumfahrtunternehmen SpaceX und dem Mobilfunkanbieter T-Mobile zusammen. Allerdings soll sich die Umsetzung vorerst nur auf die USA und Kanada beschränken - in Deutschland und dem Rest der Welt bleibt es in dieser Hinsicht vorerst dunkel.