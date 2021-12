Google-Charts: Menschen suchen lieber Fußball als Corona

Bei den beliebtesten Google-Suchanfragen 2021 sind Corona-Begriffe nicht mehr dominant. Die Menschen suchten auch nach Fußball, Politikern und der Bundestagswahl

Letztes Jahr waren die Top-Suchbegriffe bei Google dominiert von Corona. Jetzt hat das Unternehmen die Google-Charts für 2021 veröffentlicht. Auf einen Blick wird klar: Die Menschen in Deutschland widmen sich wieder verstärkt anderen Themen neben der Pandemie.

Google-Jahresrückblick 2021: Sport

Besonders die Themen rund um große Sportereignisse haben in diesem Jahr die Deutschen besonders stark interessiert. In den Jahrescharts liegt der Begriff „EM 2021“ auf Platz eins. Mit Christian Eriksen führte ein Sport-Held auch die Charts der Promi-Suche an: Der dänische Nationalspieler war während der EM-Auftaktpartie gegen Finnland plötzlich auf dem Rasen zusammengebrochen und musste wiederbelebt werden.

Google-Jahresrückblick 2021: Politik im Trend

Doch auch Politik interessierte die deutschen Google-Nutzer in diesem Jahr: Die „ Bundestagswahl“ landete bei den allgemeinen Suchbegriffen auf Platz zwei. Erst dann kamen allgemeine Suchabfragen zu „Corona“. Die Plätze vier und fünf sind wieder an den Sport vergeben: „Bundesliga“ und „Olympia 2021“ brachten Deutschland zum Googlen.

Auch der Alltag mit digitalen Diensten wie Whatsapp hat Eingang in die Google-Trends gefunden. Mehrere technische Störungen im Facebook-Konzern, von denen auch die Dienste WhatsApp und Instagram betroffen waren, schlagen sich in den Charts durch: „Whatsapp Störung“ landete bei den allgemeinen Suchabfragen auf Platz sechs. „Warum geht Whatsapp nicht?“ oder „Was ist mit Whatsapp los?“ waren oftgestellte Fragen.

Für seinen Jahresrückblick wertet die Suchmaschine Google allerdings nicht die meistgesuchten Begriffe aus, sondern den größten Anstieg beim Suchvolumen.

Da es in diesem Jahr erstmals Corona-Impfstoffe gab, landete die Impfung auch unter den Top-Fragen: Die Menschen wollten wissen: „Wie lange hält die Corona-Impfung?“, „Wie lange kein Sport nach der Corona-Impfung?“, „Darf man nach der Corona-Impfung Alkohol trinken?“

Meistgesuchte Politiker 2021

Zu den top-gesuchten Politikerinnen und Politikern in Deutschland zählen der gescheiterte Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet auf der Spitzenposition, seine erfolgreichen Widersacher Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Grüne) sowie die langjährige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Der Zapfenstreich zum Abschied für Merkel schaffte es bei den Nachrichtenthemen immerhin auf Platz drei und bei den allgemeinen Suchbegriffen auf den achten Platz.

Google-Trends: gestorbene Persönlichkeiten

Google führt auch die Rubrik „Abschied“. Anwenderinnen und Anwender von Google trauerten vor allem dem polnischen Model Kasia Lenhardt nach, die 2012 in der Castingshow „Germany's Next Topmodel“ aufgetreten war. Auch der Tod des Schauspielers Willi Herren interessierte viele Menschen, gefolgt von Suchabfragen zu Prinz Philip, TV-Moderator Jan Hahn und YouTube-Star Philipp Mickenbecker.

Bei der Kategorie „Serien“ machte die Netflix-Serie „Squid Game“ das Rennen.

Google-Charts 2021: Allgemeine Suchbegriffe Top 10

EM 2021 Bundestagswahl 2021 Corona Bundesliga Olympia 2021 Whatsapp-Störung Biontech-Aktie Zapfenstreich Merkel Gamestop-Aktie Kasia Lenhardt

Google-Charts 2021: Schlagzeilen Top 10

Bundestagswahl 2021 Corona Zapfenstreich Merkel Afghanistan Israel Hochwasser Bahnstreik Suezkanal China Rakete Vulkanausbruch La Palma

Google-Charts 2021: Persönlichkeiten Top 10

Christian Eriksen Alec Baldwin Gil Ofarim Armin Laschet Olaf Scholz Annalena Baerbock Mike Singer Michael Ballack Thomas Gottschalk Jerome Boateng

Google-Charts 2021: Politiker Top 10

Armin Laschet Olaf Scholz Annalena Baerbock Angela Merkel Andrea Nahles Nicole Bauer Alice Weidel Christian Lindner Markus Söder Bärbel Bas

Den ganzen Jahresrückblick mit den Such-Trends bei Google finden Sie hier.