Google Doodle: Der Konzern ehrt Ana Mercedes Hoyos

Die kolumbianische Künstlerin Ana Mercedes Hoyos wird mit einem Google Doodle geehrt. Hier erfahren sie alles über ihre Bedeutung, ihre Herkunft und ihren Lebenslauf.

Ana Mercedes Hoyos war eine außergewöhnliche Künstlerin Kolumbiens. Durch ihr Lebenswerk hat sie sich eine besondere Ehre der heutigen Zeit verdient: Google hat ihr eines seiner Doodle gewidmet. Warum das so etwas besonderes ist? Weil durch einen Klick auf das Doodles eine Suchanfrage zum Namen der geehrten Person ausgelöst wird. Dadurch werden Menschen, die sich in bestimmten Bereichen verdient gemacht haben, auf einen Schlag einer unwahrscheinlich großen Menge an Menschen bekannt.

Ihre Ehrung hat sich Ana Mercedes Hoyos durch ihre Kunst verdient. Entsprechend ist auch das Google Doodle gestaltet. Es handelt sich um eine Stillleben-Malerei, die Früchte, eine Blumenvase und eine Wasserkanne zeigt. Die einzelnen Buchstaben des Firmennamens lassen sich darauf eigentlich nur noch ausmachen, wenn man weiß, wonach man suchen muss.

Was an Ana Mercedes Hoyos Kunst so besonders war, dass sie sich diese Reichweite verdienst hat, zeigen wir Ihnen hier. Außerdem stellen wir Ihnen ihre Kunst ein wenig vor, wodurch sich das Design des Doodles ein wenig besser nachvollziehen lässt. So viel schon einmal vorweg: Sie hat mehr als Früchte auf Tischen gemalt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: kabel eins

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: kabel eins

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Googel Doodle zu Ana Mercedes Hoyos: Herkunft und Lebenslauf der Künstlerin

Die Tochter eines Architekten-Ehepaares nahm schon früh in ihrem Leben Privatunterricht in Malerei. Sie zeigte dabei nicht nur Talent, sondern vor allem große Begeisterung für die Kunst und studierte das Fach dementsprechend später in ihrem Leben an der Universidad de los Andes in Kolumbien. Sie zog zwischenzeitlich für kurze Zeit nach New York, wo sie erste Arbeiten ausstellte. Ihre impulsive Natur zeigte sich ebenfalls zu dieser Zeit. Denn in den USA heiratete sie den Architekten Jacques Mosseri Hané, den sie gerade einmal einen Monat zuvor kennengelernt hatte.

Doch anders als so viele andere Künstler zog es Ana Mercedes Hoyos wieder in ihre Heimat. Sie fühlte sich Zeit ihres Lebens als Kolumbianerin, was sie auch versuchte, in ihrer Kunst zu zeigen. Sie widmete sich stark der Geschichte ihres Landes, seinen indigenen und afrikanischen Wurzeln. So fokussierte sie sich eine ganze Weile auf die sogenannten Palenqueras, die traditionellen afrokolumbianischen Obstverkäuferinnen, die das Gewicht der Früchte auf ihrem Kopf balancieren. Damit ist auch klar der Zusammenhang zu dem von Google gewählten Motiv für das Doodle gefunden.

Die Bedeutung von Ana Mercedes Hoyos für die Kunst und ihre Kultur

Aufgrund ihres Engagements und ihrer künstlerischen Leistungen wurde Ana Mercedes Hoyos immer wieder mit nationalen und internationalen Preisen gewürdigt. Sehr viel bedeutender ist jedoch ihre Arbeit bezüglich der Sichtbarmachung ihrer eigenen Kultur sowie ihre Bestrebungen für einen konstruktiven kulturellen Austausch rund um die Welt. In dieser Funktion wurde sie gern von ausländischen Staatschefs eingeladen und unternahm Reisen in Länder wie die USA oder Japan.

Lesen Sie dazu auch

Sich selbst treu bleibend lebte Ana Mercedes Hoyos bis zum Schluss in ihrer Heimatstadt Bogotá. Dort verstarb sie schließlich 2014 im Alter von 72 Jahren.