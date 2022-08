Was hat es mit dem Google Doodle zu Coccinelle auf sich? Wir haben die Infos rund um die Bedeutung, Lebenslauf und Herkunft des Google Doodle zum 91. Geburtstag von Coccinelle.

Wer in den Weiten des Internets auf der Suche nach Informationen oder Webseiten ist, der nutzt oftmals Google, um ans Ziel zu kommen. Die charakteristische Farbgebung der sechs Buchstaben ist meistens identisch, doch ab und zu blickt einem ein künstlerisch gestaltetes Logo entgegen - so auch am 23.August.

Eine Frau tritt hinter einem Vorhang hervor, auf dessen Falten das Wort "Google" zu lesen ist. Sie hat blondes Haar, das hochgesteckt ist. Ein dreiteiliger Perlenohrring zieht die Blicke auf sich, ebenso wie das türkise, fellige Oberteil. Bei genauerem Hinsehen fällt ein kleiner Marienkäfer auf, den die Dame auf ihrem rechten Zeigefinger hält.

Bei der abgebildeten Person handelt es sich um Jacqueline Charlotte Dufresnoy, auch bekannt unter dem Namen "Coccinelle". Wieso Google Coccinelle einen Google Doodle widmet, wer Coccinelle war und wofür sie bekannt ist, erfahren Sie hier.

Google Doodle: Wer war Coccinelle?

Coccinelle war eine Pionierin für die LGBTQ+ Community und die erste Person in Frankreich, die eine geschlechtsangleichende Operation durchführen ließ. Sie war eine erfolgreiche Sängerin und Entertainerin, die sich in Frankreich intensiv für die Rechte von Transgender-Personen einsetzte. Zu Ehren ihres Aktivismus und Lebens feiert Google den 91. Geburtstag von Coccinelle mit einem Google Doodle.

Google Doodle: Was bedeutet Coccinelle?

Den Namen "Coccinelle", auf Französisch "Marienkäfer", erhielt die Entertainerin nach einem Partybesuch. Dort erschien sie in einem roten Kleid mit schwarzen Punkten, woraufhin sie ein anderer Gast nach ihrem Namen fragte - ihre Antwort: "Coccinelle". Diesen Namen behielt die Aktivistin Zeit ihres Lebens als Bühnennamen.

Rot mit schwarzen Punkten, wie ein Marienkäfer: Nachdem Coccinelle ein Kleid in dieser Farbgebung trug, erhielt sie ihren Spitznamen, unter dem sie bis heute bekannt ist. Foto: Andrea Warnecke, dpa-tmn

Google Doodle: Lebenslauf von Coccinelle

Am 23. August 1931 wurde Coccinelle in Paris unter dem Namen Jacques-Charles Dufresnoy geboren. Allerdings fühlte sich Coccinelle von klein auf als Mädchen und entschied sich früh, in Kleidern aufzutreten. In Frankreich war das zu dieser Zeit verboten, ebenso wie geschlechtsangleichende Operationen. Während Coccinelle ihre Karriere als Sängerin und Entertainerin in verschiedenen Nachtclubs und Cabarets in Paris aufbaute, begann sie mit der Einnahme von Östrogen. Coccinelle war sehr erfolgreich und ging mit ihrer Show auf Tour, erfuhr von der Möglichkeit der operativen Geschlechtsangleichung in Casablanca und ergriff diese Chance.

Nach der Operation 1958 änderte sie offiziell ihren Namen in Jacqueline Charlotte Dufresnoy - mit Genehmigung des französischen Staates. Ihr Eingriff bescherte ihr durch die internationale Berichterstattung viel Aufmerksamkeit und auch Auftritte in Filmen.

Besonders erwähnenswert ist die erneute Taufe durch die katholische Kirche auf ihren neuen Namen und die darauffolgende kirchliche Heirat. Nach weiteren internationalen Erfolgen und Tourneen sowie längeren Auslandsaufenthalten (Berlin, aber auch der Rest Europas und Südamerika) kehrte Coccinelle nach Frankreich zurück, wo sie sich für die Rechte von Transgender-Personen stark machte.

2006 verstarb die Sängerin, Entertainerin und Aktivistin in Marseille. An ihrem 91. Geburtstag würdigt Google die Arbeit von Coccinelle mit einem Google Doodle.

Google Doodle: In welchen Ländern wird der Coccinelle-Doodle ausgespielt?

In den folgenden Ländern zeigt Google den Doodle anlässlich des 91. Geburtstag von Coccinelle: Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Großbritannien, Peru und Israel.

