Wichtiges Update bei Google Maps: Dieses Feature wollten Nutzer schon lange

Jahrelang haben Nutzer darauf gewartet, und jetzt ist es endlich soweit: Google Maps erhält sein eigenes Wetter-Feature. Was Nutzer jetzt wissen müssen.

Das neueste Update von Google Maps wird alle Reisefreudigen freuen, denn in Zukunft sollen Wetterinformationen direkt in der Maps-App einsehbar sein. Dieses Feature war lange erwartet und ist nun endlich für Android-Nutzer verfügbar. Was Nutzer mit dem Update erwartet.

Google Maps: Neues Update bringt lang gewünschte Funktion

Wie das Verbraucherportal chip.de berichtete, hat Google Maps für Android ein Update erhalten, das eine nützliche neue Funktion einführt: Die Wetterinformationen. Ein kleiner Button in der linken oberen Ecke der App unter dem Suchfeld zeigt das Wetter in der Region an, die auf der Karte angezeigt wird.

Der neue Wetter-Button soll eine Vielzahl von Informationen bieten. Wenn man auf den Button tippt, öffnet sich ein Popup-Fenster mit weiteren Wetterdetails für die ausgewählte Region. Diese Informationen umfassen die aktuelle Temperatur, die Wahrscheinlichkeit von Niederschlag, die Windgeschwindigkeit und die Luftqualität. Obwohl diese Funktion nicht so umfassend ist wie die ursprünglich von Google angekündigte Wetterkarte, ist sie dennoch eine praktische Ergänzung zu Google Maps.

Interessanterweise wurde dieses Feature bereits vor vier Jahren in der iOS-Version von Google Maps eingeführt, wie ein Beitrag auf dem Telegram Google News Kanal hervorhebt. Die Android-Version hat also etwas aufgeholt, und es bleibt abzuwarten, ob weitere Funktionen, die zuerst auf iOS verfügbar waren, auch auf Android übertragen werden.

Google Maps: Wetter-Info vor allem für längere Reisen interessant

Das Feature könnte sich jetzt besonderes praktisch erweisen, da Wetterinformationen nicht nur für den eigenen, aktuellen Standort abgerufen werden, sondern auch für jede beliebige Zielregion auf der gesamten Welt. Dies könnte besonders nützlich sein, wenn man längere Ausflüge oder Wanderungen plant und sich unsicher ist, ob es vielleicht doch die Regenjacke statt der Sweatjacke sein soll.

Allerdings: Wann das Feature auf allen Endgeräten verfügbar sein wird, steht bislang noch nicht fest, es wird aber damit gerechnet, dass dies in den kommenden Wochen der Fall sein wird.

