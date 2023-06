Kamera-Autos fahren wieder für Google Street View durch Deutschland

Google schickt wieder Kamera-Autos auf deutsche Straßen. Für Google Street View sollen neue Aufnahmen gemacht werden, die schon bald zur Verfügung stehen sollen.

Ab Donnerstag, 22. Juni, dürfen in Deutschland einige Autos gesichtet werden, die eine Kamera auf dem Dach durch die Gegend fahren. Sie sind im Auftrag von Google unterwegs. Genauer gesagt sollen sie neue Bilder für Google Street View machen. Das Google-Tool ermöglicht die Ansicht von Wohnvierteln, Straßen, Häusern und Landschaften. Google Street View ist in mehr als 100 Ländern nutzabr. In Deutschland stand es allerdings nur unter Einschränkungen zur Verfügung. Genau das soll sich nun ändern.

Google Street View zurück in Deutschland: Kamera-Autos im Juni unterwegs

Ab Donnerstag, 22. Juni, sind wieder Autos für Google Street View auf deutschen Straßen unterwegs. Sie nehmen überall im Land neue Bilder auf. Diese sollen Mitte Juli veröffentlicht werden. Wie lange die Kamera-Autos dafür unterwegs sind, ist unklar.

2010 hatte Google seinen 360-Grad-Kartendienst in Deutschland etabliert. In den Jahren zuvor hatten Kamera-Autos Aufnahmen in 20 deutschen Städten gemacht. Eigentlich werden die Bilder von Google Street View regelmäßig aktualisiert. in Deutschland war das aber nicht der Fall. Das hat mit Unmut zu tun, welche der Tech-Riese hierzulande hervorrief.

Google Street View: In Deutschland gab es viele Beschwerden

Vor allem wegen fehlenden Informationen im Vorfeld hatte es vor 13 Jahren zahlreiche Beschwerden gegeben. Es kam zu rund 245.000 Widersprüchen im Jahr 2010. "Es ist immer etwas schwierig, wenn bei Menschen oder ihren Fahrzeugen zu viel erkennbar ist und daraus nachvollzogen werden kann, wer sich wann wo befunden hat", sagte Tatjana Halm von der Verbraucherzentrale Bayern bei tagesschau.de: "Wenn man dabei gefilmt wurde, ohne dass man es mitbekommen hat, und es dauerhaft öffentlich dokumentiert ist, ist das ein Verlust der Hoheit über die persönlichen Informationen."

Google Street View auch in Augsburg?

Auch in Augsburg dürften ab Donnerstag, 22. Juni, Kamera-Autos von Google Street View zu sehen sein. Google will das Karten-Angebot deutlich ausbauen.

