Was hessische Nutzer 2024 bei Google interessiert

Von der Fußball-EM über die Handball-EM bis hin zur US-Wahl: Großereignisse in Sport und Politik haben in diesem Jahr auch die Internetsuche von Millionen Nutzerinnen und Nutzern in Hessen bestimmt. «Fußball-EM» verzeichnete 2024 den höchsten Anstieg bei den Google-Suchanfragen, wie das Unternehmen in Hamburg bekanntgab. Auf dem zweiten Platz landet die «Handball-EM», gefolgt von der «US-Wahl».

Es sind dieselben Begriffe, die auch in der bundesweiten Auswertung vorn liegen. Für seinen Jahresrückblick wertet Google nicht die meistgesuchten Begriffe aus, sondern den größten Anstieg beim Suchvolumen.

Viele Sportereignisse vorne

Ebenfalls in die hessenweite Top Ten der «Allgemeinen Suchbegriffe» schaffen es andere Sportereignisse wie «Kunstturnen Olympia», «Bogenschießen Paralympics» oder «Copa America» sowie Prominente wie Franz Beckenbauer, der im Januar starb, oder Stefan Raab, der in diesem Jahr sein Comeback feierte. Aber auch Politikthemen wie die Europawahl («Europäische Union Wahlergebnisse») oder das Attentat von Solingen («Solingen») landeten dort.

«Wir sehen eigentlich immer, wenn ein großes Sportereignis, vor allem Fußball, bei uns in Deutschland stattfindet, dass es auf unserem Platz 1 der Suchtrends ist», sagte Google-Sprecherin Hannah Samland zu den bundesweiten Ergebnissen.

Kategorie «Abschiede»: Beckenbauer vor Payne und Nawalny

Neben «Allgemeine Suchbegriffe» gab Google für Hessen auch noch die Top Ten in der Kategorie «Abschiede» bekannt. Dort steht Beckenbauer vor dem im Oktober gestorbenen One-Direction-Sänger Liam Payne und dem im Februar ums Leben gekommenen russischen Kreml-Kritiker Alexej Nawalny. In der Kategorie «Persönlichkeiten» folgten auf Raab der ehemalige und künftige US-Präsident Donald Trump sowie seine Gegenkandidatin Kamala Harris.