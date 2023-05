Folk-Sänger Gordon Lightfoot ist tot

Gordon Lightfoot ist am Montag im Alter von 84 Jahren gestorben. "Wir haben einen unserer größten Singer-Songwriter verloren", schrieb Kanadas Premierminister Justin Trudeau.

Gordon Lightfoot ist tot. Der kanadische Folk- und Country-Sänger ist am Montagabend im Alter von 84 Jahren friedlich in einem Krankenhaus in der kanadischen Metropole Toronto gestorben. In einem Post auf seiner Facebook-Seite heißt es, dass es ein natürlicher Tod gewesen sei. Lightfoot hinterlasse seine Ehefrau, sechs Kinder und mehrere Enkelkinder. Gegenüber mehreren kanadischen und US-amerikanischen Medien bestätigte eine Sprecherin den Tod des Sängers.

Gordon Lightfoot ist tot: Seine Karriere begann in Toronto

Lightfoots Karriere begann in der Folk-Club-Szene der 1960er-Jahre in Toronto. Fünfmal wurde er in den 1970er Jahren für einen Grammy nominiert, drei seiner Platten erreichten Platinstatus. Der Sänger nahm insgesamt 20 Studioalben und 500 Songs auf und gab mehr als 1500 Konzerte. Lightfoot war bis zuletzt auf Tour. Im April sagte er bevorstehende Auftritte in den USA und Kanada aus gesundheitlichen Gründen ab.

Zu seinen bekanntesten Songs gehören Zu Lightfoots bekanntesten Songs gehören "If You Could Read My Mind" (1970), "Summer Side Of Life" (1971), "Don Quixote" (1972), "Summertime Dream" (1976), "Shadows" (1982) und "Salute" (1983). Weltbekannte Musiker wie Bob Dylan, Elvis Presley, Neil Young, Barbra Streisand, Eric Clapton und Paul Weller spielten seine Klassiker.

Kanadas Premierminister Trudeau: Tweet zu Tod von Lightfoot

"Wir haben einen unserer größten Singer-Songwriter verloren", schrieb Kanadas Premierminister Justin Trudeau auf Twitter. Lightfoot habe den Geist des Landes mit seiner Musik eingefangen und "damit die Klanglandschaft Kanadas mitgeprägt". Trudeau sei in dieser schwierigen Zeit in Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und den vielen Fans im ganzen Land. "Möge seine Musik auch künftige Generationen inspirieren und sein Vermächtnis für immer weiterleben."