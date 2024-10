Kirchen sparen wieder beim Heizen

Viele Gotteshäuser in Hessen werden auch in den kommenden kalten Monaten aus Kosten- und Klimaschutzgründen kaum oder gar nicht mehr beheizt. «Eine Kirche für den Gottesdienst aufzuheizen, verursacht je nach Größe und Grundtemperatur sowie Heizungsart Kosten im unteren dreistelligen Bereich», erklärt die Sprecherin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW), Anja Berens. Ein Grad weniger spare etwa zehn Prozent Energie. Die Gläubigen zeigten für diese Maßnahmen «in aller Regel Verständnis».

Wie in den Vorjahren müssen sie sich warm anziehen, in Decken hüllen oder auf Heizkissen setzen. In einigen Kirchen finden während der Heizperiode keine Gottesdienste statt, manche werden in leichter beheizbare Räume wie etwa Gemeindehäuser verlegt.

Icon Vergrößern Eine Kirche zu heizen ist teuer. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa Icon Schließen Schließen Eine Kirche zu heizen ist teuer. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa

Icon Vergrößern Decken sollen die Kirchgänger in den kommenden Monaten wärmen. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa Icon Schließen Schließen Decken sollen die Kirchgänger in den kommenden Monaten wärmen. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa